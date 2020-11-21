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Covid-19’a karşı ağız ve diş sağlığına dikkat Ağız ve diş sağlığını koruyacak öneriler

İHA

Covid-19’a karşı ağız ve diş sağlığına dikkat Ağız ve diş sağlığını koruyacak öneriler

Covid19 virüsünün vücudumuza ağız ve burun boşluğu yoluyla girdiğini hatırlatan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Diş Hekimi Feyza Tansel, “Ağız hijyeni ve sağlığına dikkat edilmezse virüs daha hızlı yayılım gösterebilir ve vücudumuzda yıkıma sebep olabilir. Bu sebeple bağışıklık sistemimizi güçlendirecek her türlü önlemi alırken ağız ve diş sağlığımıza özen göstermek zorunluluktur” uyarısında bulunuyor.

Diş eti sağlığı, diyabetle bağlantılı
Sağlıklı ağız, tüm vücudu koruyan bir mekanizma gibi çalışıyor. Dişlerimiz yiyecekleri öğütüp mideye gönderdiğinde sindirim sisteminin işi kolaylaşıyor, ağzımızdaki ve burnumuzdaki sağlıklı yapı mikropları vücudumuzdan uzak tutmaya yarıyor. Ağız ortamı karmaşık bir bakteri florasına sahip olduğu için birçok hastalık ağızda başlıyor ve ilerliyor. Vücut direnci ile ağız sağlığı arasındaki ilişkiyi araştırmalar da ortaya koyuyor. Örneğin diş eti sağlığı ile diyabet ve kalp hastalığı arasında yakın ilişki olduğu biliniyor. Ancak ağız ve diş bakımı zaman zaman ihmal edilebiliyor. Özellikle pandemi döneminde rutin bakımı ertelemenin büyük bir sorun olacağına, uzun dönemde de sağlık açısından önemli riskler doğuracağına dikkat çeken Diş Hekimi Feyza Tansel, “Ertelediğimiz ağız ve diş sağlığı sorunları vücudumuzdaki başka sistemleri de etkileyerek enfeksiyonlara karşı bizi dirençsiz hale getirir” diyor.

Kurallara uymayanları uyarın
Salgın döneminde ağız ve diş sağlığı açısından önemli bir korku nedeni de Covid19 bulaşma riskinin artacağı düşüncesi oluyor. Salgın döneminde her türlü diş tedavisi yapılabildiğini, tercih edilen merkezde Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği hijyen kurallarına uyulması halinde tedirginliğe gerek olmadığını anlatan Diş Hekimi Feyza Tansel, şöyle devam ediyor:
“Öncelikle hekiminiz ayrıntılı bir hasta hikayesi alır. Hekiminizin ve yardımcı personelin koruyucu tıbbi cerrahi maske (N95 veya FFP2), bone, yüz koruyucu siperlik ve izolasyon kıyafetleri kullanması gerekir. Bu koruyucu önlemlere dikkat edilmediğinde hekiminizi uyarmaktan çekinmeyiniz. Tercih ettiğiniz merkezde tedavi yapılacak ünite alanlarının doğal havalandırılması çok önemlidir. Kış mevsimine girdiğimiz bu günlerde doğal havalandırmanın mümkün olamayacağı ihtimaline karşın doğal hava akışı sağlayan veya hepa filtreli havalandırma sistemi ile muhakkak sağlanmalıdır”.

Diş sağlığınızı korumak için bunları unutmayın
Pandemi döneminde diş sağlığını korumak için uyulması gereken kuralları hatırlatan Diş Hekimi Feyza Tansel, önerilerini şöyle sıralıyor:
"Dişlerinizi, yatmadan önce ve sabah olmak üzere günde iki kez, iki dakikadan kısa olmamak kaydıyla fırçalayın. Dilinizi de fırçalamayı unutmayın. Diş ipi kullanın. Altı ayda bir rutin diş sağlığı kontrolünü ihmal etmeyin. Diş taşlarınızı temizletin. Diş fırçanızı 23 ayda bir yenileyin.Diş yapısına zarar verebilecek ağza kalem ya da toka sokma gibi alışkanlıklardan vazgeçin. Diş gıcırdatma sorunu yaşıyorsanız tedavisi için doktora başvurun. Portakal, mandalina, kivi, limon ve greyfurt ağız içi tükürük salgısını artırdığı için bol bol tüketin. Her yemekten sonra mutlaka su için, ağzınızı çalkalayın. Gazlı içecek tüketimini azaltın, mümkünse hiç tüketmeyin. Dişlerde temizleme etkisi yapan elma, havuç gibi sert sebze ve meyveleri ısırarak yemeye özen gösterin.Diş çürüklerini önlemek için sağlıklı beslenin, süt, yoğurt ve peynir tüketin."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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