Karantinada olması gerekirken, eğlenirken yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de koronavirüs temaslısı olarak karantinada olması gereken kadın D.A., bir mekanda eğlenirken yakalandı. Karantina tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.
Eskişehir´de oturan D.A., koronavirüs testi pozitif çıkan bir tanıdığı nedeniyle temaslı olarak ev karantinasına alındı. Önceki gece karantinadan çıkıp Odunpazarı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi´nde bir eğlence mekanına giden D.A. arkadaşlarıyla eğlendi. İhbar üzerine eğlence mekanına giden polis ekipleri, yaptığı kontrolde D.A.´nın `temaslı´ olarak karantinada olması gerektiğini tespit etti. D.A.´ya `bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma´ suçundan 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2020-11-21 13:22:26
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