Şüphelinin üzerleri aranan tabanca ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerinin durumlarından şüphelenerek durdurduğu şahısların birisinin üzerinden 1 adet tabanca ele geçirildi.
Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Paşa Mahallesinde akşam saatlerinde yaşandı. Devriye gezen polis ekipleri durumlarından şüphelendiği 2 şahsın üzerini aradı. U. A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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