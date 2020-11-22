Jandarmanın baskın yaptığı çiftlik evinde, silah ve uyuşturucu ele geçirildi



ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de jandarma tarafından baskın yapılan çiftlik evinde ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ile uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivrihisar ilçesine bağlı Aşağıkepen Mahallesi´ndeki çiftlik evinde tabanca ve uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Baskın yapılan çiftlik evinde 10 gram esrar ile ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü, 11 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 av tüfeği şarjörü ve 20 av fişeği ele geçirildi. Ev sahibi M.K. ile C.H.K. ve İ.H.Ç., gözaltına alındı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-11-22 12:19:29



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