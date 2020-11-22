Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahsın 2 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı

Eskişehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayan ve yaşanan kovalamaca sonunda yakalanan şahsın 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, 71 Evler Mahallesi Ertaş Caddesi'nde devriye halinde olan Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı takibe aldı. Takip edildiğini fark eden Serdar D., otomobiliyle kaçmaya çalışsa da yaşanan kovalamaca ile kısa sürede yakalandı. Serdar D.'nin yapılan kimlik sorgusunda Eskişehir Asliye Ceza İlamat Masasınca 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Serdar D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.