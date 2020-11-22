49 bin kilometrekare yol ve zemin çalışması

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Beylikova Belediyesi Fen İşleri ekipleri ilçe genelinde zemin iyileştirmesi yaptı.

Beylikova Belediyesi Fen İşleri ekiplerince Beylikova merkezi sokakcaddelerinde ve çevre yollarında toplamda 49 bin kilometrekare zemin iyileştirmesi yapıldı. Asfalt yol yapım çalışmalarının bittiğini söyleyen Belediye Başkanı Özkan Alp, "Bu sayede Beylikova'nın tüm yolları sıcak asfalt ve yaya kaldırımlar ile donatılacak. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

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