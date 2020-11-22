Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı

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Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR (DHA)ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 ile sabah saat 05.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başlarken, cadde ve sokaklar kısa sürede boşaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Eskişehir sokakları kısa sürede boşaldı. Saat 20.00´de başlayan sokağa çıkma yasağında uygulamadan muaf olanlar dışında sokaklarda kimsenin kalmadığı görüldü. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ana caddeler üzerinde kontrol noktası oluştururken, tüm araçlar tek tek kontrol edildi. Yasak sabah 05.00´te sona erecek.

DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2020-11-22 21:11:37



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