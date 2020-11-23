Eskişehir’de sonbahar güzelliği Cadde ve sokaklar doğayla bütünleşti

Sonbahar aylarının son günlerine yaklaşılırken mevsim koşulları gereği sararan ve ağaçlardan dökülen farklı renklerdeki yapraklar, Eskişehir sokak ve caddelerini adeta doğayla bütünleştiriyor.

Eskişehir’de sonbahar mevsiminin son günleri yaşanırken mevsim şartlarıyla sararan yapraklar dökülmeye devam ediyor. Ağaçlardan dökülen ve bulundukları alanda biriken sararmış yapraklar, kentin sokak ve caddelerinde kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Özellikle ağaç sayısının fazla olduğu Porsuk Nehri civarında görülen bu doğal güzellikler, güneş ışınlarının da etkisiyle görenlerin adeta tablo gibi manzaralarla karşılaşmasına neden oluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.