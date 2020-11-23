Çocuklar Coronavirüs’ü böyle resimledi

Özel Ümit Hastaneleri’nin geleneksel resim yarışmasında bu yıl da öğrenciler birbirinden güzel hediyeler kazandı.

Pandemi nedeniyle ödüllerini ayrı ayrı alan öğrencileri aileleri ve öğretmenleri de yalnız bırakmadı. Dereceye giren öğrencilere ödül ve sertifikaları, sosyal mesafeye uygun şekilde Özel Ümit Hastanesi İdari Direktörü Oktay Tanrıverdi tarafından verildi. Ödül töreninde konuşan Tanrıverdi, “Coronavirüs ile hayatımıza giren pandemi dönemi rutin hayatımızda değişikliklere yol açtı. Bu dönemde okullarımızdan, oyun alanlarımızdan, sevdiğimiz aktivitelerden bir süre fiziki olarak uzak durmak zorunda kaldık. Aynı zamanda yeni alışkanlıklar hayatımıza girdi ve bunlara uyum sağlamaya çalıştık. Pandemi her ne kadar negatif bir durum olsa da bizlere hayata dahil başta sağlığımızın kıymetini bilmemiz olmak üzere, özgürlüğümüzün, aile ve sevdiklerimizle vakit geçirmenin, hijyenin sağlığımızdaki yerinin, okul hayatımızın, doğa ve hayvan sevgisinin önemini öğretti. Bu sebeplerden Özel Ümit Hastaneleri olarak pandeminin öğrencilere neler öğrettiğini merak ederek, geleneksel resim yarışması konumuzu ‘Pandemiden Neler Öğrendik’ başlığı altında belirlemiştik. Resim yarışmamıza yoğun ilgi gösteren tüm sevgili öğrencilerimizi tebrik eder, katkı sağlayan değerli eğitimcilerimize ve ilgi gösteren velilerimize teşekkürlerimizi sunarız.” dedi.



İŞTE DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER

Yarışmada dereceye giren öğrenciler şöyle: Birinci; Gelişim Okulları’ndan Batuhan Kayatepe, İkinci TED Eskişehir Koleji’nden Bihter Tiryaki, Üçüncü; Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan Elif Sena Çatalçam.”

Mansiyon ödülü almaya hak kazanan isimler ise şöyle: Şehit Barış Öztürk Ortaokulu’ndan Derin Serinkaya, Fahri Günay Ortaokulu’ndan Zeynep Sude Özçınar, Sakarya Eğitim Kurumları’ndan Zeynep Aysul.” Yarışmada Jüri Özel Ödülü’ne Sakarya Eğitim Kurumları’ndan Zişan Kocaoğlu layık görülürken, Jüri Teşvik Ödülü ise Öykü Özgür Demir’in oldu.



ÖDÜL YAĞDI

Özel Ümit Hastanesi Resim Yarışması’nda birinciye; elektrikli scooter, ikinciye; elektrikli kaykay hoverboard, üçüncüye; profesyonel paten, mansiyon ödülü kazanan öğrencilere ise; akıllı bileklik hediye edildi.

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