Hasret toprağa verildi, onu öldüren kardeşi tutuklandı

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de tartıştığı kardeşi Emrah Tekin (19) tarafından bıçaklanarak öldürülen evli ve 1 çocuk annesi Hasret Yüksekkavas (32), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olay sırasında kendisini de yaralayan katil zanlısı Tekin, tedavisinin ardından tutuklandı.
Odunpazarı ilçesine bağlı Dede Mahallesi´nde oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emrah Tekin, önceki gün bilinmeyen nedenle tartıştığı ablası Hasret Yüksekkavas´ı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak, yaraladı. Yüksekkavas ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Otopsi işlemleri tamamlanan Hasret Yüksekkavas için Dede Mahallesi´ndeki Tiryakizade Süleymanağa Camii´nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Hasret Yüksekkavas´ın ailesi ve yakınları katıldı. Daha sonra evinin önünde helallik alınan Hasret Yüksekkavas, Asri Mezarlığı´na götürülerek gözyaşlarıyla toprağa verildi.
KARDEŞ TUTUKLANDI
Olay sırasında kendisini de bacağından bıçakla yaralayan Emrah Tekin ise Eskişehir Şehir Hastanesi´ndeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı Tekin, çıkarıldığı mahkemece `kasten öldürme´ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2020-11-23 14:39:35
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