Kısıtlamalara uymayan 33 kişiye 110 bin lira ceza

Eskişehir’de korona virüs (Covid19) salgını kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 33 kişiye toplam 110 bin lira ceza kesildi.

Eskişehir’de, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 2 gün boyunca güvenlik güçleri tarafından denetimler yaptı. Yapılan denetimlerde, polis ve jandarma ekipleri tarafından yasağı ihlal eden 33 kişiye toplam 110 bin 250 lira ceza kesildi.

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