ESOGÜ’de korona virüs araştırmalarına yönelik yayınlar çoğalıyor

Mart 2019’dan beri Covid19 virüsüne karşı sağlık çalışanları ile mücadele eden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Covid19 araştırmaları ile de bilim dünyasına katkı yapmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda uluslararası dergilerde virüsün koku ve tat alma üzerindeki etkileri, cinsiyete ve yaşa göre bulaş durumları, sosyal uzaklaşmanın önemi, erken dönem istatistikleri, bulaşta aile içi ilişkilerin etkileri, salgın hastalıkların fark edilmesinde kullanılabilecek grafik analizlerin tıp çalışmalarına entegre edilmesi, evde tanı izleme ve hasta bakımı, temaslı takibinin zaman içindeki değişimi, virüs anksiyetesi gibi çeşitli konularda bilimsel araştırmalar yayınlanırken, Covid19 Özel Sayısı ile çıkan Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi’nde de sağlık çalışanlarının durumu, infodemi, korona virüsün klinik ve laboratuvar özellikleri, yapay zeka kullanımı, Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel sürveyans çalışmalarına ilişkin araştırmalar yer aldı.

Sağlık alanındaki araştırmaların yanı sıra virüsün ekonomi politikası, salgının emek piyasası üzerine etkileri, akıllı kent uygulamaları, virüs sonrası NATO’nun geleceği, uzaktan eğitim sürecinin yönetilmesine ilişkin çeşitli konulardaki çalışmalar her geçen gün artarak araştırmacılar ile buluşturuluyor.

Akademik çalışmalarının yanı sıra her hafta yayınlandığı sağlık haberleri ile de kamuoyuna bilgilendirmede bulunan ESOGÜ’nün pandemi sürecindeki çalışmalarına https://covid19.ogu.edu.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.

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