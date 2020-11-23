Eskişehir'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni kararları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni kararları

İHA

Eskişehir'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni kararları

Eskişehir'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Kararla, cuma günü 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.0013.30; 20 yaş ve altı vatandaşların 12.3016.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Ayrıca; manav, kuruyemiş ve kasaplar ruhsatlarında yazan açılış kapanış saatlerine göre çalışacağı ifade edilen açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi/özel örgün ve yaygın tüm eğitim faaliyetlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceği hususu kamuoyu ile paylaşılmıştır. Ancak kamu ve özel sektörde çalışan anne ve babaların kreş çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içerisinde bakımlarında mağduriyet yaşanmaması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşler ile birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel eğitim kurumları bünyesindeki kreşlerde ve gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerinin devamının sağlanmasına kara verildi. Yüz yüze eğitim faaliyetlerine müsaade edilen kreş ve gündüz bakım evlerinin, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve çalışma rehberinde belirlenen kural ve tedbirlere uygun şekilde çalışmalarını temin etmek amacıyla ilçe salgın denetim merkezleri ile bağlı oldukları taşra birimlerince etkin bir şekilde denetlenmesine, Milli Eğitim Bakanlığı talimatlarına göre özel eğitim kurslarının (ana okul, kreş, gündüz bakım evi ve bireysel eğitim hariç) tamamının faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur. Bu sebeple pandemi şartları göz önüne alınarak ticari faaliyet konusuna bakılmaksızın toplu olarak yapılan kurs, seminer ve atölye faaliyetlerinin de geçici olarak durdurulmasına, bakkal (Alkol satanlar hariç), manav, kasap ve kuruyemişçi olarak faaliyet gösteren işletmelerin ruhsatlarında yazan açılış kapanış saatlerine tabi tutulmasına, cuma günü 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 10.00 13.30; 20 yaş ve altı vatandaşlarımızın 12.30 16.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına karar verildi. Pazar yerlerindeki satış faaliyetlerinin sadece 10.00 ila 20.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesine ancak pazarcı esnafının sebzemeyve gibi ürünlerin tedariki ve pazar yerine nakliyesi/kurulumu bağlamında çalışma saatleri sınırlamasına tabi olmamasına, AVM’lerin ortak alanlarında bulunan masa ve sandalyelerinin kaldırılmasına, paket servis alan kişilerin AVM içerisinde buldukları boş alanlara oturmak suretiyle kalabalıklar oluşturmasını engelleyecek tedbirler alınmasına ve salgınla mücadele uyumlu olmayan herhangi bir görüntüye mahal verilmemesine karar verildi." denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ESOGÜ’de korona virüs araştırmalarına yönelik yayınlar çoğalıyor
YEREL HABERLER ESOGÜ’de korona virüs araştırmalarına yönelik ...
Başkan Kurt: “Canla başla çalışan öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum”
YEREL HABERLER Başkan Kurt: “Canla başla çalışan öğretmenlerimize ...
Rektör Prof. Dr. Şenocak’tan Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Rektör Prof. Dr. Şenocak’tan Öğretmenler Günü mesajı
Başkan Ataç’tan Öğretmenler Günü kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan Öğretmenler Günü kutlaması
Kısıtlamalara uymayan 33 kişiye 110 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamalara uymayan 33 kişiye 110 bin lira ceza
Hasret toprağa verildi, onu öldüren kardeşi tutuklandı
YEREL HABERLER Hasret toprağa verildi, onu öldüren kardeşi ...
Çocuklar Coronavirüs’ü böyle resimledi
YEREL HABERLER Çocuklar Coronavirüs’ü böyle resimledi
Başkan Bıyık’tan Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Bıyık’tan Öğretmenler Günü mesajı
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü polisin kovalamacanın ardından yakayı ele verdi Araç lastiğinin patlamasıyla daha fazla kaçamayan sürücünün hiçbir şey olmamış gibi polislerden kaçmak istemesi şaşırttı
YEREL HABERLER Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ortalığı ...
Endişe uyandıran görüntüler
YEREL HABERLER Endişe uyandıran görüntüler
Eskişehir’de sonbahar güzelliği Cadde ve sokaklar doğayla bütünleşti
YEREL HABERLER Eskişehir’de sonbahar güzelliği Cadde ve sokaklar ...
19 kadın yazarın birlikte kaleme aldığı ‘Herkes biraz kadın olabilir mi? kitabı yayımlandı
YEREL HABERLER 19 kadın yazarın birlikte kaleme aldığı ‘Herkes biraz ...
Metruk binada yangın
YEREL HABERLER Metruk binada yangın
Düğün takılarıyla telefon alıp YouTuber oldu Video yüklemek için dağa çıkıp 7 saat bekledi Köyden indim YouTube’ye Orhun Topkaya; "Video yüklemek için 6-7 saat soğukta beklediğim zamanlar oldu" "Takipçilerim köyüme kadar geliyor"
YEREL HABERLER Düğün takılarıyla telefon alıp YouTuber oldu Video ...
Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar
YEREL HABERLER Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar
Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
YEREL HABERLER Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Herkes için tasarım
YEREL HABERLER Herkes için tasarım
Odunpazarı’nda oyun grupları oluşabilecek kazalara karşı güvenli hale getiriliyor
YEREL HABERLER Odunpazarı’nda oyun grupları oluşabilecek kazalara ...
Eskişehir OSB’den Tarım İl Müdürü Gümüş’e ziyaret
YEREL HABERLER Eskişehir OSB’den Tarım İl Müdürü Gümüş’e ziyaret
49 bin kilometrekare yol ve zemin çalışması
YEREL HABERLER 49 bin kilometrekare yol ve zemin çalışması
Sınav öncesinde korna gürültüsü tepki çekti Tır kornalı modifiyeli araç çevredekileri rahatsız etti
YEREL HABERLER Sınav öncesinde korna gürültüsü tepki çekti Tır ...
Sınava yetişme telaşı KPSS sınavı heyecanı yaşandı, kuyruklar metrelerce uzadı Yine bir sınav ve yine sınava geç kalanlar Anadolu Üniversitesi kampüsündeki tecrübeli güvenlik görevlileri, öğrencileri sınav yerlerine yönlendirmekle kalmayıp geç kalanlara da yardımcı oldu
YEREL HABERLER Sınava yetişme telaşı KPSS sınavı heyecanı yaşandı, ...
Sınava gireceği okulun yerini bilmeyen kızın yardımına polis koştu
YEREL HABERLER Sınava gireceği okulun yerini bilmeyen kızın ...
Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahsın 2 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahsın 2 yıl hapis ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X