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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

EOSB Başkanı Küpeli'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

İHA

EOSB Başkanı Küpeli'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile alakalı bir mesaj yayımladı.
Başkanı Nadir Küpeli'nin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; iyi yetişmiş, nitelikli insan gücüne sahip toplumların temel özelliğinin eğitime büyük önem vermeleri olduğunu ifade etti. Küpeli, “Dünyanın en büyük ekonomilerinden, en büyük güçlerinden birisi olmanın en temel şartı, eğitimli insan gücüne sahip olmaktır. Türkiye’nin çağı yakalayabilmesi, huzur ve refaha kavuşabilmesi, başta sanayi olmak üzere her alanda ve meslekte ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirebilmesiyle mümkündür. Bunun yolu da şüphesiz ki çağdaş eğitimden geçmektedir. İyi yetişmiş, donanımlı ve nitelikli insan gücüne sahip toplumların temel özelliği eğitime büyük önem vermeleridir. Donanımlı öğretmenlerin yetiştireceği yeni nesiller, toplumu medeniyet yarışında en ileri götürecek gücümüzdür. Gelecek nesilleri en iyi şekilde ve çağdaş bir donanımla yetiştirmek adına umut bağladığımız gerçek güç olan öğretmenlerimizin çok büyük fedakârlıkla çalıştıklarını görmek, geleceğe yönelik umutlarımızı hep canlı tutmaktadır. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi olarak eğitime çok büyük önem vermekteyiz. 2019 yılında açtığımız Özel EOSB Mesleki ve Teknik Lisemiz bu yıl içinde son teknolojik sistemler kullanılarak projelendirilen yeni ana kampüs binasında hizmet vermeye başlamıştır. Okulumuz, vereceği çağdaş eğitimle Eskişehir sanayisinin nitelikli ara ve ana eleman ihtiyacını büyük oranda karşılayacaktır. Bu vesile ile Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve görevi başında şehit olan öğretmenlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor; başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” diye belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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