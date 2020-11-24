Hindistanlı girişimci kurduğu şirketle Türkiye’ye yeni yazılım uzmanları kazandırıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hindistanlı girişimci kurduğu şirketle Türkiye’ye yeni yazılım uzmanları kazandırıyor

İHA

Hindistanlı girişimci kurduğu şirketle Türkiye’ye yeni yazılım uzmanları kazandırıyor

Hindistanlı girişimci Thoufeeque Saheer, Amerika’da kurduğu yazılım şirketinin bir benzerini Eskişehir’de kurarak Türkiye’ye yeni yazılım uzmanları kazandırmaya başladı.
Hint girişimci Saheer, 2019 yılında ABD temelli yazılım geliştirme kursunun Türkiye ayağını, öğrenci nüfusuyla öne çıkan Eskişehir’de kurdu. Bilgi teknolojilerinde yetişmiş eleman açığının fazla olduğunu vurgulayan Saheer, “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin de belirttiği üzere ihtiyaç çok, ancak yazılımda kişileri doğru alana yönlendirmek asıl mesele. Bu konuda Türk gençleri dezavantajlı konuma düşüyor çünkü uluslararası firmalarda işlerin nasıl yürüdüğünü ve en çok hangi alanlarda eksik olduklarını bilmiyorlar” dedi.
Archi’s Academy’nin kurucusu Thoufeeque Saheer, yazılım kursuna kaydolan kişileri istihdam konusunda desteklediklerini belirterek, “Açtığımız kurslarla IT sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Kursiyerlerimize teknik bilgilerin yanında mülakat taktikleri ve iletişim becerileri de kazandırıyoruz” dedi.

“Türklerin yazılım sektöründe potansiyeli yüksek”
Kendisi de yazılım geliştirme ve proje yönetimi alanında çalışan Saheer, Türkiye'deki gençliğin, problemlere pratik çözümler sunabildiğini ve yazılım alanında potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti. Yatırımını buraya yapmadan önce gerekli araştırmayı yaptığında, bundan 1020 yıl önce yeni mezun bir mühendisin kolaylıkla iş bulabildiğini, ancak günümüzde ise sektörde mühendislik eğitimine ek beceriler gerektiğini belirtti. Saheer, bu potansiyeli kullanarak gençlere uzaktan çalışma alanında yeni bir iş kapısı sağlayacağını vurguladı.

“Gerçek projeler üzerinde çalışıyoruz”
Saheer, Archi’s Academy eğitim programının, özellikle yazılım geliştirme, önyüz geliştirme, proje yönetimi ve web tasarım başta olmak üzere, birçok bilgi teknolojisi alanına odaklandığını ifade etti. Saheer, “Uzaktan eğitim programına göre, programa kayıt olan kişiler, yedi aşamalı bir sürece tabi tutuluyor. İlk aşama olan temel eğitimden sonra, dersler, adayın güçlü yönlerine ve seçmek istediği uzmanlık alanına göre yönlendiriliyor. Program süresince adaylar gerçek ticari bir proje üzerinde çalışıp yazılım geliştiriyorlar. Böylece kursu tamamladıklarında iş başvurusu yapacakları zaman port folyoları da hazır olmuş oluyor. Akademide kodlama ile eş zamanlı olarak, ekip çalışması, iletişim ve problem çözme becerisine yönelik dersler de veriliyor. Bire bir mentorluk hizmeti ve kurs sonrasında istihdam ve kariyer yönetimi imkanı sunuluyor” dedi.

“Pandemiyi fırsata çevirin”
Akademinin mevcut kursiyerlerden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencisi Victor Muya, aldığı eğitim hakkında düşüncelerini şu şekilde belirtti.
“Teknoloji dünyası hızla değişen bir dünya. Dolayısıyla, bu değişimlere uyum sağlayabilmeniz lazım. Akademideki eğitim programı sayesinde eksiklerimi tamamlamış oldum. Bu çok iniş çıkışlı bir süreç ve zaman zaman çok çalışma gerektiriyor. Ancak burada asıl fark oluşturan nokta güvendiğim takım arkadaşlarıyla çalışabilmem oldu. Pandemi döneminde sadece oturarak vakit geçirmek istemedim. Yerine bunu fırsat bilerek yazılım sektörüne atandım.”
Diğer yandan akademi, eğitime ilk olarak 15 kursiyerle başlamış olup, olumlu geri dönüşlerle ekibini büyütmeyi düşünüyor. Ekip şuan yazılım geliştirerek uzaktan çalışmak isteyen ve Covid19 pandemisini fırsata çevirmek isteyen adayların başvuruları almaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Metruk binada çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Metruk binada çıkan yangın korkuttu
“Evde kal Tepebaşı biz varız”
YEREL HABERLER “Evde kal Tepebaşı biz varız”
EOSB Başkanı Küpeli'den önemli sözler
YEREL HABERLER EOSB Başkanı Küpeli'den önemli sözler
Çalınan bisikletini internet satış sitesinde gördü
YEREL HABERLER Çalınan bisikletini internet satış sitesinde gördü
Eskişehir'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni kararları
YEREL HABERLER Eskişehir'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni ...
ESOGÜ’de korona virüs araştırmalarına yönelik yayınlar çoğalıyor
YEREL HABERLER ESOGÜ’de korona virüs araştırmalarına yönelik ...
Başkan Kurt: “Canla başla çalışan öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum”
YEREL HABERLER Başkan Kurt: “Canla başla çalışan öğretmenlerimize ...
Rektör Prof. Dr. Şenocak’tan Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Rektör Prof. Dr. Şenocak’tan Öğretmenler Günü mesajı
Başkan Ataç’tan Öğretmenler Günü kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan Öğretmenler Günü kutlaması
Kısıtlamalara uymayan 33 kişiye 110 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamalara uymayan 33 kişiye 110 bin lira ceza
Hasret toprağa verildi, onu öldüren kardeşi tutuklandı
YEREL HABERLER Hasret toprağa verildi, onu öldüren kardeşi ...
Çocuklar Coronavirüs’ü böyle resimledi
YEREL HABERLER Çocuklar Coronavirüs’ü böyle resimledi
Başkan Bıyık’tan Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Bıyık’tan Öğretmenler Günü mesajı
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü polisin kovalamacanın ardından yakayı ele verdi Araç lastiğinin patlamasıyla daha fazla kaçamayan sürücünün hiçbir şey olmamış gibi polislerden kaçmak istemesi şaşırttı
YEREL HABERLER Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ortalığı ...
Endişe uyandıran görüntüler
YEREL HABERLER Endişe uyandıran görüntüler
Eskişehir’de sonbahar güzelliği Cadde ve sokaklar doğayla bütünleşti
YEREL HABERLER Eskişehir’de sonbahar güzelliği Cadde ve sokaklar ...
19 kadın yazarın birlikte kaleme aldığı ‘Herkes biraz kadın olabilir mi? kitabı yayımlandı
YEREL HABERLER 19 kadın yazarın birlikte kaleme aldığı ‘Herkes biraz ...
Metruk binada yangın
YEREL HABERLER Metruk binada yangın
Düğün takılarıyla telefon alıp YouTuber oldu Video yüklemek için dağa çıkıp 7 saat bekledi Köyden indim YouTube’ye Orhun Topkaya; "Video yüklemek için 6-7 saat soğukta beklediğim zamanlar oldu" "Takipçilerim köyüme kadar geliyor"
YEREL HABERLER Düğün takılarıyla telefon alıp YouTuber oldu Video ...
Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar
YEREL HABERLER Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar
Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
YEREL HABERLER Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Herkes için tasarım
YEREL HABERLER Herkes için tasarım
Odunpazarı’nda oyun grupları oluşabilecek kazalara karşı güvenli hale getiriliyor
YEREL HABERLER Odunpazarı’nda oyun grupları oluşabilecek kazalara ...
Eskişehir OSB’den Tarım İl Müdürü Gümüş’e ziyaret
YEREL HABERLER Eskişehir OSB’den Tarım İl Müdürü Gümüş’e ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X