4 saat süren operasyonla elini kaybetmekten kurtuldu Kütahya'da geçirdiği iş kazasının ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi, derhal ameliyata alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 saat süren operasyonla elini kaybetmekten kurtuldu Kütahya'da geçirdiği iş kazasının ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi, derhal ameliyata alındı

İHA

4 saat süren operasyonla elini kaybetmekten kurtuldu Kütahya'da geçirdiği iş kazasının ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi, derhal ameliyata alındı

Kütahya’da geçirdiği iş kazası sonucu elinden ciddi şekilde yaralanan Cemal Güngör, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından elini kaybetmekten kurtuldu.
Çalıştığı fabrikada iş kazası geçirerek yaralanan Güngör, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından sağlık durumun kritik olduğunu görülünce Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Aldığı yara sonucunda neredeyse elini kaybetmek üzere olan talihsiz adam burada hemen ameliyata alındı. Mikroskop altında yaklaşık 4 saat süren operasyon sonucunda Cemal Güngör uzuv kaybından kurtarıldı. Ameliyatta Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çil, El Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Kenan Güvenç ve Op. Dr. Serhat Atalay Eviş görev aldı.

“Elim eski haline döneceği için çok mutluyum”
Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten doktorlar, Güngör’ün elini tam fonksiyonla kullanabildiğini ve fizik tedavi ile tam iyileşmenin gerçekleşeceğini söyledi. Kazanın ardından hemen hemen Eskişehir Şehir Hastanesi’ne geldiklerini ve ilk müdahalenin burada yapıldığını aktaran Cemal Güngör, erken ve doğru müdahale sayesinde elini kaybetmekten kurtulduğunu söyledi. Doktorların psikolojik olarak da kendisine destek olduğunu ifade eden Güngör, “İki bant arasına elim kontrolsüz bir şekilde girdi. Kendimi kurtaramadım o sırada. Elimin ön tarafında parmaklarda dahil olmak üzere bir yaralanma hissettim. Burada uzmanların olduğunu duyduk ve direkt buraya geldik. İlk müdahale burada yapıldı. İlk olarak damarların gelişmesini beklediler ve daha sonra ölü bölge olduğunu anladıkları zaman operasyona geçtiler. Ameliyattan sonra çok iyi hissediyorum. Ameliyattan önce psikolojik olarak da çok kötüydüm ama ameliyattan sonra doktorlar bana psikolojik anlamda da destek oldu. Şimdi kendimi daha iyi ve daha güvende hissediyorum. Daha iyi olacağını düşünüyorum çünkü doktorların bu ilgi ve alakasıyla daha iyileşeceğini tahmin ediyorum. Bu ciddi rahatsızlık benim başka bir arkadaşıma daha olmuştu. Gerçekten ani müdahale olmamış olsa veya bilen bir kişi müdahale etmemiş olsaydı, bu halde olacağını tahmin etmiyorum. O arkadaş şu anda daha kötü bir durumda ama ben şimdi hem psikolojik olarak hem de elimin eski çalışma sistemine döneceği için çok mutluyum. Böyle bir ekibe denk geldiğim için çok huzurluyum” şeklinde konuştu.

“Hastamızı yakın bir zamanda taburcu etmeyi planlıyoruz”
Başarılı bir ameliyat geçirdiklerini ve kazazedeyi yakın bir zamanda taburcu etmeyi planladıklarını söyleyen Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çil, “Hastamız 40 yaşlarında, Kütahya’da ciddi bir el yaralanması geçirmiş. Daha sonra acil olarak bizim hastanemize sevk edildi. Hastanın sol elinin avuç içine kadar tamamına yakını parçalanmış ve yaralanmış dokulardan oluşmaktaydı. Hasta takibe alındı ve bu süre zarfında avuç içinin tamamına yakın dokunun ölmüş olduğu için hastaya özel ekipli bir ameliyat planlandı. Yumuşak bir doku örtüsüyle birlikte sol el yaralanma bölgesi onarıldı. Hastanın ameliyatı yaklaşık olarak 4 saat sürdü. Mikroskop altında gerçekleştirildi. Ameliyatımıza el cerrahıyla birlikte, 2 tane plastik cerrahi uzmanı da dâhil olmuştur. Başarılı bir ameliyat gerçekleştirilmiştir. Hastamızı yakın bir zamanda taburcu etmeyi planlamaktayız. Herhangi bir cerrahi veya diğer komplikasyonlarla karşılaşılmamıştır. Bu ameliyatlar için özel ekipmanlar, mikroskop ve tecrübeli insanlar gerekmektedir. Bizim hastanemizde de el cerrahımızla birlikte bu işleri çok rahatlıkla yapabilecek bir ekibe sahibiz” ifadelerini kullandı.

“Cilt örtüsü oturduğunda tam işlev bekliyoruz”
Kazazedenin kolundan alınan cilt ile elde gerçekleşen deri kaybının giderildiğini anlatan El Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kenan Güvenç, “Avucunun iç kısmının neredeyse tamamına yakınında ciltte ölme mevcuttu. Bu kısım temizlenerek ön kol kısmından alınan damarlı ciltle beraber bu cilt kaybı giderildi. Hareketlerinde herhangi bir kısıtlılık beklemiyoruz. Bu koyduğumuz cilt örtüsü de yerine tamamen oturduktan sonra tamamına yakın bir işlev bekliyoruz. Parmağında kırıklar da var hastanın, bu yüzden bir süre daha alçıda kalacak. Sonrasında fizik tedaviye yönlendireceğiz. Çok özellikli bir ameliyat oldu. Ekip olarak yapmak gerekiyor bu tür ameliyatları. Şehir hastanemizde bu tür ameliyatlar başarılı bir şekilde yapılıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Temizlik işçilerinden dökülen yapraklarla kalp şeklinde, `maske tak´ uyarısı
YEREL HABERLER Temizlik işçilerinden dökülen yapraklarla kalp ...
Hindistanlı girişimci kurduğu şirketle Türkiye’ye yeni yazılım uzmanları kazandırıyor
YEREL HABERLER Hindistanlı girişimci kurduğu şirketle Türkiye’ye ...
Metruk binada çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Metruk binada çıkan yangın korkuttu
“Evde kal Tepebaşı biz varız”
YEREL HABERLER “Evde kal Tepebaşı biz varız”
EOSB Başkanı Küpeli'den önemli sözler
YEREL HABERLER EOSB Başkanı Küpeli'den önemli sözler
Çalınan bisikletini internet satış sitesinde gördü
YEREL HABERLER Çalınan bisikletini internet satış sitesinde gördü
Eskişehir'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni kararları
YEREL HABERLER Eskişehir'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni ...
ESOGÜ’de korona virüs araştırmalarına yönelik yayınlar çoğalıyor
YEREL HABERLER ESOGÜ’de korona virüs araştırmalarına yönelik ...
Başkan Kurt: “Canla başla çalışan öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum”
YEREL HABERLER Başkan Kurt: “Canla başla çalışan öğretmenlerimize ...
Rektör Prof. Dr. Şenocak’tan Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Rektör Prof. Dr. Şenocak’tan Öğretmenler Günü mesajı
Başkan Ataç’tan Öğretmenler Günü kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan Öğretmenler Günü kutlaması
Kısıtlamalara uymayan 33 kişiye 110 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamalara uymayan 33 kişiye 110 bin lira ceza
Hasret toprağa verildi, onu öldüren kardeşi tutuklandı
YEREL HABERLER Hasret toprağa verildi, onu öldüren kardeşi ...
Çocuklar Coronavirüs’ü böyle resimledi
YEREL HABERLER Çocuklar Coronavirüs’ü böyle resimledi
Başkan Bıyık’tan Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Bıyık’tan Öğretmenler Günü mesajı
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü polisin kovalamacanın ardından yakayı ele verdi Araç lastiğinin patlamasıyla daha fazla kaçamayan sürücünün hiçbir şey olmamış gibi polislerden kaçmak istemesi şaşırttı
YEREL HABERLER Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ortalığı ...
Endişe uyandıran görüntüler
YEREL HABERLER Endişe uyandıran görüntüler
Eskişehir’de sonbahar güzelliği Cadde ve sokaklar doğayla bütünleşti
YEREL HABERLER Eskişehir’de sonbahar güzelliği Cadde ve sokaklar ...
19 kadın yazarın birlikte kaleme aldığı ‘Herkes biraz kadın olabilir mi? kitabı yayımlandı
YEREL HABERLER 19 kadın yazarın birlikte kaleme aldığı ‘Herkes biraz ...
Metruk binada yangın
YEREL HABERLER Metruk binada yangın
Düğün takılarıyla telefon alıp YouTuber oldu Video yüklemek için dağa çıkıp 7 saat bekledi Köyden indim YouTube’ye Orhun Topkaya; "Video yüklemek için 6-7 saat soğukta beklediğim zamanlar oldu" "Takipçilerim köyüme kadar geliyor"
YEREL HABERLER Düğün takılarıyla telefon alıp YouTuber oldu Video ...
Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar
YEREL HABERLER Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar
Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
YEREL HABERLER Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Herkes için tasarım
YEREL HABERLER Herkes için tasarım

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X