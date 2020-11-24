Kaymakam Kurt'un besihane ve süt üretim tesisini ziyareti

Eskişehir İnönü İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, bir besihane ve süt üretim tesisini ziyaret ederek tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Rumeysa Sena Kurt, İnönü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sami Yasin Uysal ile birlikte gittiği Kümbet Yeniköy mahallesindeki örnek nitelikte hastalıktan ari büyükbaş hayvan çiftliği ve süt üretim tesisini ziyaret eti. Kurt, yaptığı görüşmelerde İnönü ilçesinde yapılan tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

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