Kaymakam Karaalioğlu, sanayi esnafını ziyaret etti

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Eskişehir Alpu İlçe Kaymakamı Kübra Karaalioğlu, Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

Karaalioğlu, esnafla sohbet etti, sorun ve isteklerini dinledi. Sanayi esnafı Kaymakam Kübra Karaalioğlu'nun ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

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