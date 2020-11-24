Eskişehir'deki asayiş denetimlerinde 16 kişi yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan asayiş denetiminde 16 şüpheli yakalanırken, şahıslardan birinin üst aramsında 1 adet tabanca bulundu.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstiklal, Ömerağa, Yenibağlar, Eskibağlar, Hoşnudiye, Cumhuriye ile Zafer Mahallelerinde denetim ve kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde, 16 zanlıyı yakalnarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, kesici ve delici aletler ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ayrıca yapılan denetimlerde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.