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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Masa Tenisi Turnuvası’nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi

İHA

Masa Tenisi Turnuvası’nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ için düzenlenen ‘Masa Tenisi Turnuvası’nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında; Öğretmenler Günü için oynanan ‘Masa Tenisi Turnuvası’ 8 branşta gerçekleştirildi. ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ ‘Masa Tenisi Turnuvası’nda; ayak tenisi, badminton, basketbol, dart, masa tenisi (erkekler), masa tenisi (kadınlar), satranç, tenis (kadınlar), tenis (erkekler), voleybol branşlarında final karşılaşmaları yapıldı ve final karşılaşmaları başarı ile sona erdi. Müsabakalar sonucu dereceye girenlerin ödüllerini, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Halil İpekçi ve Eskişehir Masa Tenisi İl Temsilcisi Hasan Aktaş verdiler.

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