Eskişehir'de tatlı patatesin ilk hasadı başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de tatlı patatesin ilk hasadı başladı

İHA

Eskişehir'de tatlı patatesin ilk hasadı başladı

Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından demonstrasyonu yapılan tatlı patateste ilk ürün hasadı gerçekleştirildi.
Çiftçilerin daha çok kazanç getiren ürünler yetiştirerek gelir seviyelerini yükseltmek ve ilçe şartlarında daha verimli çeşitlerin yaygın olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla çeşitli demonstrasyon çalışmaları yapılıyor. Yapılan demonstrasyonlar ile bölgenin iklim şartlarına uygun olarak seçilen yeni çeşitler çiftçilerin hizmetine sunuluyor. Bu kapsamda Mihalgazi İlçe Müdürlüğünce 2020 yılı üretim sezonunda 2 dekar alanda tatlı patates dikimi mayıs ayında gerçekleştirildi. İlçede dikilen tatlı patates fideleri Uzakdoğu ülkeleri olan Endonezya ve Filipinler’den Türkiye’ye getirten ve Muğla'nın Datça ilçesinin öncü çiftçilerinden biri olan Refik Tanrısever aracılığıyla temin edildi.
Mihalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Gürel, konuyla ilgili yaptığı bilgilendirmede, ilçede tatlı patates demonstrasyonu ile fidelerin dikimi mayıs ayında gerçekleştirilirken hasadının da 20 Kasım tarihi itibariyle başladığını belirtti. Sıra üzeri 1 metre, sıra arası ise 1,5 metre olacak şekilde yapılmış olan fide dikiminde iyi bakım ve besleme şartları sağlandığında dekara ortalama 5 6 ton ürün alınabileceğinin gözlemlendiğini ifade etti.
Tatlı patatesin yemeklik tüketilmesinin yanı sıra haşlanarak ya da kızartılarak çerez olarak da yenilebildiğinin altını çizen İlçe Müdürü Gürel; demir, potasyum ve bitkisel lifler açısından da tatlı patatesin zengin olduğunu vurguladı.
Bu günkü piyasa fiyatları değerlendirildiğinde tatlı patatesin toptan kilogram satış fiyatının 1015 TL civarında olduğunu söyleyen İlçe Müdürü, Mihalgazi için oldukça verimli geçen demonstrasyon sonrası ilçede tatlı patates üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan projenin 2021 yılında bakanlığı bünyesinde bulunan Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’ne de sunulduğunu aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzaktan eğitiminde dikkat edilmesi gerekenler ESOGÜ Dr. Öğretim üyesi ve Eskişehir Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Zeynep Avcı; "Pandemi süreci eğitimin uzaktan yapılmasını zorunlu hale getirdi"
YEREL HABERLER Uzaktan eğitiminde dikkat edilmesi gerekenler ESOGÜ Dr. ...
Eskişehir’de kumar baskını Sosyal mesafeye uymayarak kumar oynayan 18 kişiye 79 bin lira ceza
YEREL HABERLER Eskişehir’de kumar baskını Sosyal mesafeye uymayarak ...
İki kişiyi bıçakla yaralayan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER İki kişiyi bıçakla yaralayan şahıs yakalandı
Masa Tenisi Turnuvası’nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi
YEREL HABERLER Masa Tenisi Turnuvası’nda dereceye giren sporculara ...
Aspiratör faciaya sebep oluyordu
YEREL HABERLER Aspiratör faciaya sebep oluyordu
Vali Ayyıldız, öğretmenleri kabul etti
YEREL HABERLER Vali Ayyıldız, öğretmenleri kabul etti
Eskişehir'deki asayiş denetimlerinde 16 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'deki asayiş denetimlerinde 16 kişi ...
Kaymakam Karaalioğlu, sanayi esnafını ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Karaalioğlu, sanayi esnafını ziyaret etti
Kaymakam Kurt'un besihane ve süt üretim tesisini ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Kurt'un besihane ve süt üretim tesisini ...
Kaymakam Güven'in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Güven'in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
4 saat süren operasyonla elini kaybetmekten kurtuldu Kütahya'da geçirdiği iş kazasının ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi, derhal ameliyata alındı
YEREL HABERLER 4 saat süren operasyonla elini kaybetmekten ...
Temizlik işçilerinden dökülen yapraklarla kalp şeklinde, `maske tak´ uyarısı
YEREL HABERLER Temizlik işçilerinden dökülen yapraklarla kalp ...
Hindistanlı girişimci kurduğu şirketle Türkiye’ye yeni yazılım uzmanları kazandırıyor
YEREL HABERLER Hindistanlı girişimci kurduğu şirketle Türkiye’ye ...
Metruk binada çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Metruk binada çıkan yangın korkuttu
“Evde kal Tepebaşı biz varız”
YEREL HABERLER “Evde kal Tepebaşı biz varız”
EOSB Başkanı Küpeli'den önemli sözler
YEREL HABERLER EOSB Başkanı Küpeli'den önemli sözler
Çalınan bisikletini internet satış sitesinde gördü
YEREL HABERLER Çalınan bisikletini internet satış sitesinde gördü
Eskişehir'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni kararları
YEREL HABERLER Eskişehir'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni ...
ESOGÜ’de korona virüs araştırmalarına yönelik yayınlar çoğalıyor
YEREL HABERLER ESOGÜ’de korona virüs araştırmalarına yönelik ...
Başkan Kurt: “Canla başla çalışan öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum”
YEREL HABERLER Başkan Kurt: “Canla başla çalışan öğretmenlerimize ...
Rektör Prof. Dr. Şenocak’tan Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Rektör Prof. Dr. Şenocak’tan Öğretmenler Günü mesajı
Başkan Ataç’tan Öğretmenler Günü kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan Öğretmenler Günü kutlaması
Kısıtlamalara uymayan 33 kişiye 110 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamalara uymayan 33 kişiye 110 bin lira ceza
Hasret toprağa verildi, onu öldüren kardeşi tutuklandı
YEREL HABERLER Hasret toprağa verildi, onu öldüren kardeşi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X