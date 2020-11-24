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Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Öğretmenler Günü kutlandı

İHA

Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Öğretmenler Günü kutlandı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, bu yılki öğretmenler gününün kendileri için daha anlamlı olduğunu söyledi. Öğretmenlere seslenen Başkan Küpeli, “Eskişehir sanayisinin yıllardır özlemi olan nitelikli ve donanımlı ara eleman ve insan gücü ihtiyacımızın yetiştirilmesini sizler sağlayacaksınız” dedi.
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir tören düzenlendi. Törene Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili Metin Saraç, Okul Müdürü Rahmi Özyiğit ve okulun öğretmenleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra söz alan Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç, öğretmenliğin çok kutsal bir görev olduğunu ifade ederek, “Öğretmenlikte doğru hedefler olmadığı zamanmaalesef nesiller yok oluyor. Bu manada öğretmenlik çok kutsal bir görev. Eğitmek çok kutsal, herkesin yapabileceği bir iş değil. Özel bir yetenek istiyor” dedi.

Saraç: Sizler bizim için değerlisiniz
Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kendileri için çok özel bir yer olduğunu aktaran Saraç, “Bu okula gerçekten çok ciddi bir yatırım yapıldı. Yönetim kurulumuz ve başkanımız okulumuza çok değer verdi. Bunun tek bir nedeni vardı buraya gelen öğretmenimiz ve öğrencimiz kendisine verilen değeri hissetsin. Umarım bunu hissediyorsunuzdur. Sizlerden iki şey istiyoruz; birincisi, mesleki açıdan iyi yetişmiş bireyler yetiştirmek, ikincisi ise, insani, beşeri, ahlaki, vatan ve insan sevgisi olan, toplum için üretmeyi seven nesiller yetiştirmeniz” diye konuştu.

Küpeli: Öğretmenler günü bu yıl bizim için daha anlamlı
Daha sonra söz alan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, bu yılki öğretmenler günün kendileri için daha anlamlı olduğunu söyleyerek, “Bu yıl bizim için çok daha anlamlı. Eskişehir sanayimiz için çok önemli olan geçtiğimiz yıl temelini attığımız ve bu yıl yeni eğitim yuvamızda siz değerli öğretmenlerimiz ile birlikte ilk öğretmenler gününü birlikte kutluyoruz” dedi. Öğretmenlerin insan hayatında büyük yere sahip olduğunu söyleyen Başkan Küpeli, “Sizlerin ve bizlerin bugüne gelmemizde hep sevdiğimiz bir öğretmenimizin çok büyük katkısı olduğu bir gerçektir. Bizim sanayici, girişimci ve iş adamı olmamızda, sizlerin çok değerli birer öğretmen olmanızda bizleri yetiştiren öğretmenlerimizin çok büyük katkısı olduğunu unutmak asla mümkün değildir” dedi.

“Nitelikli ara eleman ihtiyacını sizler sağlayacaksınız”
“Eskişehir sanayisinin yıllardır özlemi olan nitelikli ve donanımlı ara eleman ve insan gücü ihtiyacımızın yetiştirilmesini sizler sağlayacaksınız” diyen Başkan Küpeli sözlerini şöyle sürdürdü:
“Eskişehir OSB yönetimi olarak il sanayimizin, çok uzun yıllardır hayalini kurduğumuz bir projeyi hayata geçirmek için iki yıl önce birlikte yola çıktık. Bugün geldiğimiz noktada o hayallerin gerçeğe nasıl dönüştüğünü hep birlikte görüyor ve yaşıyoruz. 2019 yılında yandaki geçici binamızda ilk olarak 100 öğrencimiz ve siz değerli öğretmenlerimizin büyük fedakarlıklarıyla okulumuz eğitim hayatına başlamıştı. Hedeflerimiz ve hayallerimiz büyüktü. 2020 yılı içinde, 10 aylık gibi bir sürede okulumuzun kampüs inşaatını tamamladık. Yönetim olarak bizler, bugün her yönüyle hem Eskişehir’de hem de Türkiye’de örnek gösterilen bir okulu kısa sürede inşaa ederek sizlerin kullanımına hazır hale getirdik. Okul binamızı tamamlayarak yeni eğitim yılına yetiştirdik. Okulumuz bu eğitim yılında öğrenci ve öğretmen sayısı bakımından daha da büyüdü. Halkımızdan okulumuza çok büyük bir ilgi ve alaka olduğunu hep birlikte gördük. Birçok kesimden aileler çocuklarını okulumuza yazdırmak için adeta yarıştılar. Eskişehir OSB yönetimi olarak, Türkiye çapında örnek bir okul ortaya çıkardık. Okulumuzun en iyi donanıma sahip olması için kamunun yapmayacağı boyutta çok büyük bir yatırımın buraya yapıldığını bilmenizi isterim. Artık bundan sonra her şeyi sizin ellerinize bırakıyoruz. Eskişehir sanayisinin yıllardır özlemi olan nitelikli ve donanımlı ara eleman ve insan gücü ihtiyacımızın yetiştirilmesini sizler sağlayacaksınız. Sizlerin bu konudaki başarısı hepimizin başarısı ve övünç kaynağı olacaktır.”

“Sizlerin hakkını ödeyemeyiz”
Başkan Küpeli, öğretmenlerin haklarını ödeyemeyeceklerini belirterek, “Değerli öğretmenlerimiz, Eskişehir sanayisi açısından, geleceğin nesillerini ve şekillenmesini inşa edecek sizlersiniz. Bugün sizin yetiştirmekte olduğunuz bu gençlerin içinden Eskişehir sanayisine katma değerli işler yaparak büyük katkılar sağlayacak teknisyenler, işçiler ile çok başarılı girişimciler çıkacağına inanıyorum. Bu noktada yapmış olduğunuz hizmet son derece saygıdeğer. Sizlerin hakkını ödeyemeyiz. İyi ki varsınız ve burada bizlerle bu yolda yürüyorsunuz. Hepinizin öğretmenler gününü kutluyorum. Sözlerimi Mustafa Kemal Atatürk öğretmenlere hitaben yaptığı bir konuşmadaki sözleriyle tamamlamak istiyorum. ‘Hiçbir zaman unutmayın ki, cumhuriyet sizden ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ nesiller ister. ’Böylesine mühim bir görevi olan siz değerli öğretmenlerimize çok önemli görevler düşüyor. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği ilkeler doğrultusunda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı eğiten okulumuzun siz saygıdeğer öğretmenlerinin öğretmenler gününü tekrar kutluyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim edildi ve kutlama pastaları kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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