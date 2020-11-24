Anadolu Yaban Koyunun envanter çalışması yapıldı

Eskişehir'in Sivrihisar ve Günyüzü ilçelerinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya gelen Anadolu Yaban Koyununun envanter çalışması gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Eskişehir Müdürlüğü, Türkiye'nin doğal yapısında önemli bir yer tutan nadir türlerden biri Anadolu Yaban Koyununu için önemli yerlerden biri olan Sivrihisar ve Günyüzü ilçeleri sınırları içerisinde, envanter çalışması yaptı. Yaşam süresinin 1518 yıl arasında değiştiği ve artık nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan türün, gelecek nesillerce de tanınması ve sayılarının artırılması için yaptığı çalışmaya DKMP Bölge Müdürü Şahin Çılgın, Bölge Müdür Yardımcısı Mesut Civcivoğlu ve çalışma arkadaşları katıldı.

DKMP Uşak Şube Müdürlüğü personellerinin teknik desteği ile gerçekleştirilen envanter çalışmasında, doğa için önemli olan Anadolu Yaban Koyunları'ın tükenmemesi için gerekli adımların atılacağı belirtildi.

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