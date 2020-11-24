Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Eskişehir'deki çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda 5 şahıs yakalandı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda; 1,31 gram bonzai maddesi, 1 gram metamfetamin maddesi, 1 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Yakalanan 1 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan, 4 şahıs hakkında ise Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı.

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yakalanan şüpheli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

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