Baca yangını korkuttu

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Eskişehir'de dün gece meydana gelen ve çevrede paniğe sebep olan baca yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Odunpazarı ilçesi İki Eylül caddesi Tanış sokakta bulunan 3 katlı bir binada, kurumu temizlenmeyen bacada, sobanın yakılması sebebi ile yangın meydana geldi. Çevrede paniğe sebep olan yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

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