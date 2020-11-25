Çifteler’de muhtarların Öğretmenler Günü ziyaretleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çifteler’de muhtarların Öğretmenler Günü ziyaretleri

İHA

Çifteler’de muhtarların Öğretmenler Günü ziyaretleri

Çifteler’ de 28 mahallenin muhtarını temsilen Sakarya mahallesi muhtarı Dilaver Demiröz ve Adalar mahallesi muhtarı Süleyman Çimen, ‘Öğretmenler Günü nedeniyle, Çifteler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fırat Atalay’ı ve Çifteler’de bulunan 18 okul müdürünü makamlarında ziyaret ederek Öğretmenler Günü’nü kutladılar.
Ziyaretlerle ilgili ortak açıklama yapan muhtarlar, "Mustafa Kemâl Atatürk ‘Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ veciz sözü öğretmenlerimize hitaben söylemiştir. Öğretmenlerimiz; yetiştirdikleri öğrencileriyle, ülkemizin her alanda yükselip muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasının temel direkleridir. Çifteler’de eğitimin kalitesini artırmak için yüksek performans gösteriyorsunuz ve başarıya ulaşması için elinizden gelen tüm gayretleri gösteriyorsunuz. Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz’’ dedi.
Çifteler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fırat Atalay ve Çifteler’de bulunan 18 okul müdürü; ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Baca yangını korkuttu
YEREL HABERLER Baca yangını korkuttu
24 Kasım Öğretmenler Gününde gelen acı haber
YEREL HABERLER 24 Kasım Öğretmenler Gününde gelen acı haber
Polisten kaçan gence ceza yağdı
YEREL HABERLER Polisten kaçan gence ceza yağdı
Dağdan topladığı çam kozalaklarıyla yoğurt yapıyor Çam kozalağı ile yoğurt mayalıyor Hatice Çabuk; “Kozalağın her şeye faydası vardır”
YEREL HABERLER Dağdan topladığı çam kozalaklarıyla yoğurt ...
Koronavirüse yakalanan başhekim: Sevdiklerimizden uzak duralım ki bizimle kalsınlar
YEREL HABERLER Koronavirüse yakalanan başhekim: Sevdiklerimizden ...
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
Başkan Ataç: Kadına şiddet insanlık suçudur
YEREL HABERLER Başkan Ataç: Kadına şiddet insanlık suçudur
Anadolu Yaban Koyunun envanter çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Anadolu Yaban Koyunun envanter çalışması yapıldı
Rektör Erdal ilkokul öğretmenini unutmadı
YEREL HABERLER Rektör Erdal ilkokul öğretmenini unutmadı
ESO’dan bir ilk: Vize Merkezi ESO’dan vize kolaylığı ESO Vize Merkezi 71 ülke için hizmet verecek
YEREL HABERLER ESO’dan bir ilk: Vize Merkezi ESO’dan vize ...
Kazım Kurt: “Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerindeki artış tesadüf değil”
YEREL HABERLER Kazım Kurt: “Kadına yönelik şiddet ve kadın ...
Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu ...
Eskişehir’de eşsiz sonbahar manzarası Sokaklarındaki yaprak örtüsü kartpostallık manzaralar oluşturdu
YEREL HABERLER Eskişehir’de eşsiz sonbahar manzarası Sokaklarındaki ...
Rektör Şenocak’ın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü mesajı
YEREL HABERLER Rektör Şenocak’ın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle ...
Üniversiteli Raşit´in katil zanlısına müebbet ve 10 yıl hapis
YEREL HABERLER Üniversiteli Raşit´in katil zanlısına müebbet ve 10 ...
Üniversiteli Raşit’in cinayet davasında karar çıktı Üniversiteli genci 8 bıçak darbesiyle öldüren katil zanlısı müebbet hapis cezası aldı
YEREL HABERLER Üniversiteli Raşit’in cinayet davasında karar ...
Eskişehir'de tatlı patatesin ilk hasadı başladı
YEREL HABERLER Eskişehir'de tatlı patatesin ilk hasadı başladı
Uzaktan eğitiminde dikkat edilmesi gerekenler ESOGÜ Dr. Öğretim üyesi ve Eskişehir Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Zeynep Avcı; "Pandemi süreci eğitimin uzaktan yapılmasını zorunlu hale getirdi"
YEREL HABERLER Uzaktan eğitiminde dikkat edilmesi gerekenler ESOGÜ Dr. ...
Eskişehir’de kumar baskını Sosyal mesafeye uymayarak kumar oynayan 18 kişiye 79 bin lira ceza
YEREL HABERLER Eskişehir’de kumar baskını Sosyal mesafeye uymayarak ...
İki kişiyi bıçakla yaralayan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER İki kişiyi bıçakla yaralayan şahıs yakalandı
Masa Tenisi Turnuvası’nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi
YEREL HABERLER Masa Tenisi Turnuvası’nda dereceye giren sporculara ...
Aspiratör faciaya sebep oluyordu
YEREL HABERLER Aspiratör faciaya sebep oluyordu
Vali Ayyıldız, öğretmenleri kabul etti
YEREL HABERLER Vali Ayyıldız, öğretmenleri kabul etti
Eskişehir'deki asayiş denetimlerinde 16 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'deki asayiş denetimlerinde 16 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X