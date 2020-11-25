Çifteler’de muhtarların Öğretmenler Günü ziyaretleri

Çifteler’ de 28 mahallenin muhtarını temsilen Sakarya mahallesi muhtarı Dilaver Demiröz ve Adalar mahallesi muhtarı Süleyman Çimen, ‘Öğretmenler Günü nedeniyle, Çifteler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fırat Atalay’ı ve Çifteler’de bulunan 18 okul müdürünü makamlarında ziyaret ederek Öğretmenler Günü’nü kutladılar.

Ziyaretlerle ilgili ortak açıklama yapan muhtarlar, "Mustafa Kemâl Atatürk ‘Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ veciz sözü öğretmenlerimize hitaben söylemiştir. Öğretmenlerimiz; yetiştirdikleri öğrencileriyle, ülkemizin her alanda yükselip muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasının temel direkleridir. Çifteler’de eğitimin kalitesini artırmak için yüksek performans gösteriyorsunuz ve başarıya ulaşması için elinizden gelen tüm gayretleri gösteriyorsunuz. Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz’’ dedi.

Çifteler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fırat Atalay ve Çifteler’de bulunan 18 okul müdürü; ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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