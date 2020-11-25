Salgın döneminde yenidoğana kanguru bakımı uygulaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı araştırma görevlisi Deniz Yiğit, yenidoğana uygulanacak kanguru bakımı uygulamasının salgın dönemi stresini azaltabileceğini söyledi.

Salgın döneminde bebek sahibi olan ailelerin normal sürece kıyasla fiziksel ve psikolojik olarak daha fazla zorlandıklarını belirten Yiğit, bulaş kaygısı, bakım hizmetinde kısıtlık, aşırı koruyucu davranma gibi çeşitli faktörlerin kaygıyı artırdığını söyledi. Olumsuzlukları azaltmada kanguru bakımı yönteminin uygulanabileceğini kaydeden Yiğit “Kanguru bakımı, anne veya babanın bebeği ile ten tene teması demektir. Kangurular da yavrularını keselerinde taşıdığı için bu uygulama kanguru bakımı olarak adlandırılmıştır. Kanguru bakımı, hem anneler hem de babalar tarafından ev ortamında kolaylıkla uygulanabilir. Araştırmalarda kanguru bakımının yenidoğan bebekler ve ebeveynleri için faydalı bir uygulama olduğu belirtilmektedir. Kanguru bakımı; anne ve babada oksitosin dediğimiz hormonu artırarak stres düzeyini azaltır. Annelerde artan oksitosin hormonu süt miktarının artmasına yardımcı olur. Anne ve babanın bebeği ile arasındaki bağ artar. Anne ve baba kendini daha yeterli hisseder. Stres düzeyi azalan eşler arasındaki uyum artar. Ailelerin anne ve babalığa daha hızlı alışmalarına yardımcı olur. Bebeğin sakinleşmesini sağlar. Yenidoğan bebeğin vücut ısısı düzenlenir. Bebeğin beslenmesi ve kilo alımı artar. Beslenmesi ve kilo alımı artan bebeğin bağışıklık sisteminin gelişmesine yardımcı olarak enfeksiyonlardan korur. Bebeğin solunum, oksijen düzeyi, kan basıncı ve kalp hızının düzenlenmesini sağlar” açıklamasında bulundu.

Kanguru bakımında dikkat edilmesi gerekenler

Kanguru bakımının faydalarını ortaya çıkarmak için uygulama sırasında anne ve babanın dikkat etmesi gereken bazı noktalar olduğunu belirten Yiğit şöyle devam etti:

“Uygulamanın yapılacağı oda ısısı bebeğin üşümeyeceği bir ısıda (2224 derece) olmalıdır. Anne veya baba, önü kolayca açılabilen bir kıyafet giymelidir. Uygulama bebeğin üzerinde sadece bezi kalacak şekilde anne ve babasının çıplak göğsüne yüzüstü yatırılması ile gerçekleştirilir. Bebeğin rahat nefes aldığından emin olmak gerekir. Uygulama sırasında bebeğin üzeri ince bir battaniye ile örtülebilir. Tercihen oda ısısına göre bebeğe ince şapka ve çorap giydirilebilir. Uygulama süresi 1015 dakikadan, aralıklı olarak 24 saate kadar değişebilir. Kanguru bakımının özellikle yenidoğan döneminde (ilk 28 gün) düzenli olarak uygulanması maksimum faydanın sağlanması açısından önemlidir. Salgın döneminde bebeğinize kolaylıkla ev ortamında uygulayabileceğiniz kanguru bakımı ile hem kendi hem de bebeğinizin ruh sağlığını koruyabilir bebeğiniz ile aranızdaki bağı güçlendirebilir bebeğinizin kalbine dokunabilirsiniz."

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