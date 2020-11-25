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Kadına şiddete karşı acil durum butonu Kadın Acil Destek uygulamasının yayılması için 4 noktada stantlar kuruldu Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç "Uygulamanın bir milyona ulaşması hedefleniyor"

İHA

Kadına şiddete karşı acil durum butonu Kadın Acil Destek uygulamasının yayılması için 4 noktada stantlar kuruldu Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç "Uygulamanın bir milyona ulaşması hedefleniyor"

Eskişehir'de, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısı ile Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının yayılması için stantlar kuruldu.
Son zamanlarda kadına yönelik şiddetin artması üzerine İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü çalışmalar başlatmıştı. Bu çalışmaların bir sonucu olarak “Kadın Acil Destek (KADES)” uygulaması geliştirilmişti. Bugün Eskişehir’de uygulamanın tanıtılması ve yaygınlaşması amacıyla dört ayrı noktada stantlar kuruldu. Eskişehir Vali Yardımcısı Alper Balcı ve Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç stantlara giderek görevlileri ziyaret etti.

“Farkındalık oluşturmak istiyoruz”
Konu hakkında bilgi veren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Nurten Verim Bal, KADES uygulamasının Emniyet İçişleri’ne bağlı Emniyet Müdürlükleri tarafından yapılan bir hizmet olduğunu söyledi. Sözlerine devam eden Nurten Verim Bal, "KADES uygulaması Emniyet İçişleri’ne bağlı Emniyet Müdürlüğü’nün yapmış olduğu bir hizmet. Bu stantlarda İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Eskişehir’de Doktorlar Caddesi’nde, Hamamyolu’nda, Esnaf Sarayı’nın ve Espark’ın önünde stantlar kuruldu. Bu dört stantta da uygulama hakkında farkındalık ve bilgi verme amaçlı tanıtıcı broşürler hazırlandı. Bu broşürlerin hepsini Emniyetteki arkadaşlarımız hazırladı. KADES uygulamasını sadece şiddet mağduru ve şiddete uğrama riski olan kadınlar telefonlarına indirip kullanabilir” diyerek uygulamayı tanıttı.

Acil durum butonu
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nde polis memuru ve Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi’nde Polis İrtibat Görevlisi olarak mesai harcayan Songül Çolak, uygulamanın oldukça işlevsel olduğuna değindi. Artan kadına şiddet vakalarının önüne geçilmesinin önemini vurgulayan Çolak, “Bütün kadınlar bunu telefonlarına indirip başlarına bir olay geldiğinde tek tuşla en yakın polis ekibi olay yerine geliyor. Acil durum butonu diyebiliriz. Uygulama TC kimlik numarası ile kullanılabiliyor ve sadece kadınlara yönelik bir uygulamadır. Sistem erkekleri kabul etmiyor. Tek tuşla, şiddete uğrama ihtimali olduğu zaman en yakın polis ekibi çok kısa bir süre içerisinde yardıma koşuyor. Telefonun konumunu açık tutulduğunda en yakın ekip geliyor. Bu, Türkiye’de bu mantıkla çalışan ilk uygulamadır” dedi.

“Hedef bir milyon kullanıcı”
Stantları gezen ve stant görevlileriyle sohbet eden Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, uygulamanın bir milyona ulaşmasının hedeflendiğini söyledi. Çalışmalara tam destek verdiklerini belirten Dinç, “Bir ihtiyacınız olduğunda, destek gerektiğinde bize ulaşmaktan çekinmeyin” sözlerinin ardından görevlilere başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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