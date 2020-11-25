Hukuk ile tıp arasındaki köprü 'Adli Tıp'

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Karbeyaz’ın kaleme aldığı “Adli Tıp” kitabı tıp öğrencileri, hekimler ve adli bilimlerle ilgilenenler için kılavuz sunuyor.

Kitabın yazarı Prof. Dr. Kenan Karbeyaz, sıklıkla gündeme gelen adli tıp konusu ve bu alandaki uzman hekimlerin görev alanları hakkında açıklamalar yaptı. Karbeyaz, bazı hukuki durumlara ilişkin tıbbi bir görüş geliştirmek olarak yorumladığı adli tıp alanına ve kitabına ilişkin şu bilgileri paylaştı;

"Adli tıp, hukuk ile tıp arasında bir köprü görevi üstlenerek, adli olgularda tıp ile ilgili görüş bildirmektedir. Adli tıp uzmanları ölü doktoru olarak isimlendirilmesine karşın, otopsi ve ölümlü olguların incelenmesi işlerinin bir kısmını oluşturur. Adli tıp, canlı adli olgularda, kişinin yaralanmasının ağırlığını belirleyerek adli makamlara bildirir, bu sayede sorumlulara verilecek cezanın belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Yine kişide oluşan yaralanma nedeniyle belirlenecek özür veya maluliyeti belirlemek ve bu sayede kişinin alacağı tazminatın belirlenmesi de adli tıbbın konularındandır. Cinsel suç olgularında, olayın gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmiş ise hangi aşamada ve ne şekilde gerçekleştiği, saldırının mağdur üzerinde bedensel ve ruhsal olumsuz etkilerinin belirlenmesi adli tıbbın konularındandır. Adli makamlarca değerlendirilmesi istenilen yaş tayini olguları adli tıp pratiğinde önemli bir yer tutmaktadır. Gerek suç işlediği iddia edilen kişilerin ve gerekse mağdurların ruhsal değerlendirmeleri, işledikleri veya maruz kaldıkları suçun, farkında olup olmadıkları ve sonuçlarını kavrayıp kavramadıkları psikiyatri bilimi ile birlikte adli tıbbı da ilgilendirmektedir. Kişilerin hukuki haklarını kullanma konusundaki yeterlilikleri adli psikiyatrinin konusudur. Yaşlı bir kişi hukuki bir işlem yapmak için, notere veya tapu müdürlüklerine başvurduğunda adli tıp hekimine yönlendirilebilir. Adli nitelikli ölümlü olgularda; ölenin kim olduğu, ölüm şekli, mekanizması, ölüme katkı sağlayan dış etkenlerin olup olmadığı, alkol veya madde etkisinin olup olmadığı gibi birçok soruya cevap vermeye çalışır. Otopside amaç adli makamların, olayı aydınlatmak için ihtiyaç duyduğu delillere ulaşmaktır. Kimi zaman otopside en önemli amaç kimlik tespitidir. Adli tıpta her olay kendi içinde farklı özellikler barındırır. Bu nedenle ezber adli tıbbı öğrenmek için iyi bir yöntem değildir. Bu kitap tıp öğrencileri, hekimler ve adli bilimler ile ilgilenenler için bir kılavuz niteliğindedir."

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