Odunpazarı’nda içkili işletme kararının bozulması için imza toplanıyor

MHP Eskişehir İl Başkanlığı, Odunpazarı İlçe Belediye Meclisi tarafından onaylanarak açılması planlanan içkili mekanlara karşı imza topladı.

Odunpazarı Belediye Meclisi tarafından oy çoğunluğuyla belirlenerek ilçenin bazı bölgelerinde açılması planlanan içkili mekanlara karşı kent genelinde tepkiler yükseliyor. Daha önce de çok sayıda STK tarafından protesto edilen belediye meclisi kararına karşı MHP Eskişehir İl Başkanlığı da harekete geçti. VadişehirIhlamurkent Pazar Yeri’ne stant açan partililer içkili mekân kararına karşı mahalle sakinlerinden imza topladı. İlçe genelinde karara binaen 8 ayrı cadde ve sokakta açılması beklenen 92 alkollü işletme, ilçede yaşayanlar arasında tedirginlik oluşturuyor. Stant görevlileri, mahalleden 1 saat içerisinde 150 imza topladıklarını belirtti.

MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir ve Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Komar Pazar yerindeki standı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.