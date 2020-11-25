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Odunpazarı’ndan öldürülen kadınlar için ‘Kelebekler Anıtı’ Başkan Kazım Kurt: “Mücadelemiz burada yazan isimlere yenilerinin eklenmemesi için”

İHA

Odunpazarı’ndan öldürülen kadınlar için ‘Kelebekler Anıtı’ Başkan Kazım Kurt: “Mücadelemiz burada yazan isimlere yenilerinin eklenmemesi için”

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadın cinayetlerine dikkat çekmek için üzerinde öldürülen kadınların isimlerinin olduğu bir anıt açtı.
Şehrin en kalabalık yerlerinden olan Hamamyolu Caddesi’ne yerleştirilen anıta ‘Kelebekler Anıtı’ adı verildi. ‘Kelebekler Anıtı’ ile ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Kelebekler gibi kısa olmasın ömürleri, onlar gibi rengarenk yaşasınlar diye bu uğraşımız. Mücadelemiz, burada yazan isimlere yenilerinin eklenmemesi için. Kelebek ömürlü kadınlara saygıyla. Mirabel Kardeşlerden bu güne kadın mücadelesine omuz verenlere selam olsun” dedi.
Kadınlara yönelik çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için üzerinde öldürülen kadınların isimlerinin olduğu bir anıt açtı. Eskişehir’de ve Türkiye’nin diğer illerinde erkekler tarafından öldürülen kadınların isimlerinin yazılı olduğu anıta, ‘Kelebekler Anıtı’ adı verildi. Şehrin en kalabalık yerlerinden olan Hamamyolu Caddesi’ne yerleştirilen ‘Kelebekler Anıtı’ için koronavirüs pandemisi nedeniyle tören yapılmadı. Anıtın açılışını Odunpazarı Belediyesi’nde çalışan kadınlar yaptı. Anıtta yer alan isimlerin olduğu plakalar ise yine kadınlar tarafından monte edildi.
“ANITA ÖLDÜRÜLEN KADINLARI TEMSİLEN 203 KADININ İSMİ YERLEŞTİRİLDİ”
Anıtta, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün simge isimleri
Mirabel Kardeşlerden; Güldünya Tören, Şule Çet, Özgecan Aslan, Münevver Karabulut, Duygu Delen, Ceren Damar Şenel, Emine Bulut, Ayşe Tuba Arslan, Öznur Uluişden, Iraz Ekinci, Şeker Dikbıyık, Kader Kaya ve geçtiğimiz hafta Eskişehir’de kardeşi tarafından öldürülen Hasret Yüksekkavas’ın da aralarında bulunduğu 203 kadının adı yer alıyor. Anıtta ayrıca 325 gündür kayıp olan ve arama çalışmaları sona erdirilen Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun da adına yer verildi.
“KADIN MÜCADELESİNE OMUZ VERENLERE SELAM OLSUN”
Kelebekler Anıtı ve kadına yönelik şiddet ile ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, son 10 yılda en az 2896 kadının erkekler tarafından katledildiğine dikkat çekti. Sadece 2020 yılının ilk 10 ayında en az 335 kadının katledildiğinin altını çizen Başkan Kurt, açıklamasına şu sözlerle devam etti:
“Burada yazılı olanlar sadece bir isim değil; can, nefes, hayat. Her kadın farklı bir renk Hepimiz tanığız, Emine Bulut’un ‘Ben ölmek istemiyorum’ çığlığına Onlar, delicesine yaşamak isterken; kocası, eski kocası, sevgilisi, babası, abisi ya da hiç tanımadıkları erkekler tarafından katledildi. Eğer gerekli önlemler alınsaydı, İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı ya da katillerden biri kravat taktığı için iyi hal indirimi almasaydı, bu kadınlar bugün aramızda olabilirdi. Kelebekler gibi kısa olmasın ömürleri, onlar gibi rengarenk yaşasınlar diye bu uğraşımız. Mücadelemiz, burada yazan isimlere yenilerinin eklenmemesi için Kelebek ömürlü kadınlara saygıyla. Mirabel Kardeşlerden bugüne kadın mücadelesine omuz verenlere selam olsun”
KELEBEKLER ANITI İLK DEĞİL
Odunpazarı Belediyesi daha önce de kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için çeşitli çalışmalar yapmıştı. Eski kocası tarafından Eskişehir’de öldürülen Ayşe Tuba Arslan’ın adını Yenidoğan Mahallesi’ne yaptığı halk merkezine, Ordu’da katledilen Ceren Özdemir’in adını da Adalar’da bulunan gençlik merkezine vermişti. Her iki ismin yaşatıldığı merkezlerin açılışı ise Özdemir ve Arslan’ın ailesinin katılımı ile 8 Mart 2020’de yapılmıştı. Odunpazarı Belediyesi ayrıca İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmak istenmesine tepki göstererek, İstanbul Sözleşmesini kitapçık haline getirerek nikahlarda dağıtmaya başlamıştı.

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