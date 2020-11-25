Karantina altında olması gereken vatandaş yapılan kontrollerde evinde bulunamadı

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Eskişehir'de Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında evinde karantinada olması gereken şahsın evinde olmadığını tespit eden ekipler tahkikat başlattı.

Korona virüs (Covid19) sebebiyle evinde karantinada olması gereken G.K. isimli şahsın evinde olmadığı ifade edilerek polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Ekipler, G.K.'nın ikametine giderek yaptığı kontrollerde, şahsın evinde olmadığını belirledi. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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