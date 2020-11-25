Ziraat Türkiye Kupası: Eskişehirspor: 2 - GMG Kastamonuspor: 0

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Eskişehirspor, evinde Kastamonuspor’u 20'la geçerek adını bir üst tura yazdırdı.



Maçtan dakikalar

49. dakikada Berkay’ın şutunda kaleciden dönen topa düzgün bir kafa vuruşu yapan Alimi, Eskişehirspor’u öne geçiren golü kaydetti 10

51. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Kastamonusporlu oyuncu Eren’in kaleciyi çalımladıktan sonra boş kaleye attığı şutu auta gitti.

70. dakikada Berkay’ın ceza sahası sağ çaprazından yaya doğru çıkardığı pasta topla buluşan Furgan’ın şutunda, kaleci gole izin vermedi.

81. dakikada ceza sahası içerisinde Hamed’in düşürülmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.

82. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak için beyaz noktaya gelen Bedirhan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 20



Stat: Yeni Eskişehir Stadyumu

Hakemler: Ömer Faruk Turtay xx, Emin Barlas xx, Kerem İlitangil xx

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçaraslan xx, Sezgin Coşkun xx, Furgan Polat xxx, Alperen Kocabaş xx, Sunday Alimi xxx, Erdal Akdari xx, Bilal Ceylan xxx (Bedirhan Altunbaş dk. 78 xxx), Buğra Çağlıyan xx (Berkay Tanır Dk. 45 xx), Furkan Balaban xx, Mehmet Özcan xx, Hamed xxx (Talha Erdoğan dk. 90 ?),

Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Onurhan Uyanık, Göktuğ Kaan, Tolga Yakut, Arda Okumuş, Bedirhan Akçay, Onur Arı

Teknik Sorumlu: Fahrettin Sayhan

Kastamonuspor: Atakan Akyol xx, Recep Yılmaz xx (Metincan Cici dk. 57 xx), Oğuzhan Doğan xx, Birkan Öküz xx, Harun Aydın xx, Sümer Odabaş xx (Kerem İmamoğlu dk. 77 xx), Mert Arabacı xx, Faruk Öcal xx, Sefa Gebeşoğlu xx, Hakan Olkan xx, Eren Evin xx

Yedekler: Sefa Mücahir, Oğuzhan Çelik, Mustafa Alptekin, Uğur Kenet

Teknik Direktör: Levent Eriş

Goller: Alimi (dk. 49), Bedirhan Altunbaş (dk. 83) Eskişehirspor

Sarı kartlar: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor)

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