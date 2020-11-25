Ziraat Türkiye Kupası: Eskişehirspor: 2 - GMG Kastamonuspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Eskişehirspor, evinde Kastamonuspor’u 20'la geçerek adını bir üst tura yazdırdı.
Maçtan dakikalar
49. dakikada Berkay’ın şutunda kaleciden dönen topa düzgün bir kafa vuruşu yapan Alimi, Eskişehirspor’u öne geçiren golü kaydetti 10
51. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Kastamonusporlu oyuncu Eren’in kaleciyi çalımladıktan sonra boş kaleye attığı şutu auta gitti.
70. dakikada Berkay’ın ceza sahası sağ çaprazından yaya doğru çıkardığı pasta topla buluşan Furgan’ın şutunda, kaleci gole izin vermedi.
81. dakikada ceza sahası içerisinde Hamed’in düşürülmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.
82. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak için beyaz noktaya gelen Bedirhan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 20
Stat: Yeni Eskişehir Stadyumu
Hakemler: Ömer Faruk Turtay xx, Emin Barlas xx, Kerem İlitangil xx
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçaraslan xx, Sezgin Coşkun xx, Furgan Polat xxx, Alperen Kocabaş xx, Sunday Alimi xxx, Erdal Akdari xx, Bilal Ceylan xxx (Bedirhan Altunbaş dk. 78 xxx), Buğra Çağlıyan xx (Berkay Tanır Dk. 45 xx), Furkan Balaban xx, Mehmet Özcan xx, Hamed xxx (Talha Erdoğan dk. 90 ?),
Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Onurhan Uyanık, Göktuğ Kaan, Tolga Yakut, Arda Okumuş, Bedirhan Akçay, Onur Arı
Teknik Sorumlu: Fahrettin Sayhan
Kastamonuspor: Atakan Akyol xx, Recep Yılmaz xx (Metincan Cici dk. 57 xx), Oğuzhan Doğan xx, Birkan Öküz xx, Harun Aydın xx, Sümer Odabaş xx (Kerem İmamoğlu dk. 77 xx), Mert Arabacı xx, Faruk Öcal xx, Sefa Gebeşoğlu xx, Hakan Olkan xx, Eren Evin xx
Yedekler: Sefa Mücahir, Oğuzhan Çelik, Mustafa Alptekin, Uğur Kenet
Teknik Direktör: Levent Eriş
Goller: Alimi (dk. 49), Bedirhan Altunbaş (dk. 83) Eskişehirspor
Sarı kartlar: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.