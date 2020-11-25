Eskişehirspor - GMG Kastamonuspor: 2-0

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)-
STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Emin Barlas, Kerem İlitangil
ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem Sezgin, Furkan, Alperen, Alimi, Erdal, Bilal (Dk.78 Bedirhan), Buğra (Dk.46 Berkay), Furkan, Mehmet, Sholaja (Dk.90 Talha)
GMG KASTAMONUSPOR: Atakan Recep (Dk.57 Metincan), Oğuzhan, Birkan, Harun, Sümer (Dk.76 Kerem), Faruk, Sefa, Hakan, Eren.
GOLLER: Dk.49 Alimi, Dk.82 Bedirhan (p) (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Ekrem, Bedirhan (Eskişehirspor)
Ziraat Türkiye Kupası 4´ncü tur karşılaşmasında, Eskişehirspor, kendi evinde konuk ettiği Kastamonuspor´u 2-0 mağlup etti.
2´nci dakika sağdan atılan kornerde, Hakan´ın kafa vuruşunu Furgan kale çizgisi üzerinden çıkardı.
38´inci dakikada Eren, ceza sahası dışında kaleciyi de geçmesine rağmen topu dışarı attı.
49´uncu dakikada ceza sahasında Berkay´ın kaleciden dönen topu, Alimi kafa vuruşuyla tamamlayıp ağlara gönderdi: 1-0.
82´nci dakikada Berkay´ın ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Bedirhan ağlarla buluşturdu: 2-0.
DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN
2020-11-25 16:26:50
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