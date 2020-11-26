Anadolu Üniversitesinden öğrencilere kariyer desteği

Kaliteli eğitim anlayışı ve uzman eğitim kadrosu ile önemli başarılar elde eden Anadolu Üniversitesi, özel sektöre başarılı bireyler yetiştirmek için iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.

Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler akademi ve iş yaşamını ortak paydada buluşturan bir protokol imzaladı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, protokol töreninde yaptığı konuşmada, "İşi işte öğrenmek, işyerinde tecrübe edinmek kariyer için çok önemli. Anadolu Üniversitesi olarak öğrencilerimizin öğrenim hayatlarının dörtte birini iş yerinde tecrübe kazanarak değerlendirmelerini bir fırsat olarak görüyoruz. Üniversitemizde bu konuda çalışmalar yapıyoruz ve ilerleyen zamanlarda staj programının çerçevesini de genişletmeyi düşünüyoruz. ETO, Eskişehir için kıymetli bir kuruluş, Anadolu Üniversitesi olarak ETO ile iş birliklerini daha da geliştirmeyi planlıyoruz." dedi.



ETO Başkanı Metin Güler: “Bu iş birliği ile firmalar da kendilerini güncelleyecek”

ETO Başkanı Metin Güler ise, “Staj programı ile hem yetişmiş insan kaynağına hem de Eskişehir’in hizmet sektörünün gelişimine katkı sağlamasını istiyoruz. Tecrübe, iş yaşamı için çok önemli ve bu iş birliği ile öğrenciler iş yaşamını yakından tanıyacak ve bu durum aynı zamanda firmaların kendilerini güncellemeleri için de bir fırsat olacak. Ayrıca bu protokol ile Eskişehir’deki firmalar stajyer istihdam etme alışkanlığı da kazanacak. ETO olarak Anadolu Üniversitesi gibi köklü eğitim geçmişi olan bir kurumla yeni alanlarda iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz.” diye belirtti.

Protokol kapsamında Eskişehir Meslek Yüksekokulu 3+1 Eğitim Modeli İşyeri Eğitimi Uygulaması’na yönelik kurulan iş birliğiyle, 1 yarıyıllık İşyeri Eğitimi Uygulaması yapacak öğrencilerin, öğrenimleri sırasında kazandıkları bilgi ve becerileri geliştirmeleri ve pratik tecrübe kazanmalarını sağlamak amaçlanıyor. Protokolde, Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir Ticaret Odası’nın iş birliği yapacağı konular arasında; Eskişehir Meslek Yüksekokulunda yapılacak teorik ve pratik eğitim ile işyerlerinde yapılacak işyeri eğitimi uygulaması, ilgili derslerin içerikleri doğrultusunda planlanması ve uygulanması yer alıyor.

Geleceğin ihtiyaçlarını düşünerek öğrencilerine katkıda bulunmak amacıyla Anadolu Üniversitesi farklı sektörlerle iş birliği protokolleri ve projeler hazırlamak için çalışmaya devam ediyor.

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