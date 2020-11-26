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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğitim, üretimin içinde sürecek

İHA

Eğitim, üretimin içinde sürecek

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Anadolu Üniversitesi işbirliğinde, Eskişehir Meslek Yüksek Okulu öğrencileri eğitimlerinin önemli bir bölümünü üretimin içinde tamamlayacak. Bu kapsamda “3+1 Eğitim Modeli İşyeri Eğitimi Uygulaması” protokolüne ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal imza attı.
Eskişehir Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin 4 dönem süren eğitimlerinin son dönemini ESO Üyesi firmalarda tamamlama imkânını sağlayan protokolle öğrenciler teorik bilgiyi uygulama ile harmanlama imkânına sahip olacak ve eğitim aldıkları sektörü daha yakından tanıma fırsatına kavuşacak.
Eskişehir Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen imza töreninde ESO Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu, Fatih Düş, ESO Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Albayrak ile Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, Eskişehir Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aslı Afşar da yer aldı.
Yeni ufuklar açacak
Protokol töreninde konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, öğrencilerin öğrenim aşamasındayken sektörle iç içe olmalarının önemine vurgu yaparak, “Gençlerimizin günün teknolojilerine hâkim, uygulamayı bilen nitelikli bireyler olarak yetiştirilmesi gerekiyor. Ülkemizin üretiminde görevler alacak gençlerimizin sanayi tesislerimizde staj yapıyor olması ise onlara yeni ufuklar açacaktır. Dünya ile yarışacaksak donanımlı bir nesle ihtiyacımız var” dedi.
Değer katacak
Yapılan protokolün üniversite ile şehrin bütünleşmesinde ciddi bir adım olduğunu ifade eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, bu sayede sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda şehre artı değerler katılacağını ve öğrencilerin iş hayatını tanıma fırsatı bulacağını ifade etti. Erdal, “3+1 Eğitim Modeli İşyeri Eğitimi Uygulamasına dâhil olan öğrencilerimizin sigortaları üniversite tarafından yapılacak, öğrencilerin yemek ve yol masraflarını ise firmalar üstlenecek. Program salgının seyrine göre revize edilebilecek” diye konuştu.

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