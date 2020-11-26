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Ev sahipleri ilanlarla sokaklarda Eskişehir'de “sahibinden kiralık” ilanları arttı

İHA

Ev sahipleri ilanlarla sokaklarda Eskişehir'de “sahibinden kiralık” ilanları arttı

Korona virüs nedeniyle üniversitelerin kapalı olması, aylardır evini kiraya vermeyen ev sahiplerini ilanlarla sokağa indirdi.
Eskişehir’in her yerinde artık “sahibinden kiralık” ilanları göze çarpıyor. Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle üniversitelerde uzaktan eğitime devam edilmesi, öğrenci kenti olarak bilinen Eskişehir’deki ev sahiplerini zor duruma düşürdü. Öğrencilerin memleketlerine gitmesi nedeniyle yüzlerce ev boş kalırken, ev sahipleri evini biran önce kiraya vermesi için emlakçılara gitmeden kendileri ilan asmaya başladı. Normal süreçte ilanlarda daha çok “emlakten kiralık” yazısı dikkat çekerken, bu süreçte asılan ilanların çoğunda “sahibinden kiralık” yazısı oldukça yaygın bir şekilde göze çarpıyor. Ev sahipleri; Üniversite çevresi, Üniversite caddesi, çarşı, Bağlar, Şirintepe, Bahçelievler, Büyükdere mahalleleri olmak üzere şehrin birçok yere ilan asarak evine kiracı bulmaya çalışıyor.

“Bence sahibinden kiralık oranı yüzde 90 arttı”
Evini kiraya vermek için ilan asan ev sahibi Ahmet Kahveci, Korona virüsten dolayı sahibinden kiralık oranının çok arttığını anlattı. Kahveci, “Allah’a şükür ben sahibinden kiralık diye ilan astıktan sonra kiracı buldum. Ama aylardır kiracı bulamayan ev sahiplerini tanıyorum. Virüs dolaysıyla zaten kentte yüzlerce ev boş kaldı. Öğrenciler yok. Bu süreçte kimse ek bir masraf ederek emlakçılardan ev kiralamak istemiyor. Biz ev sahipleri evimizi biran önce kiraya vermek için ilan asmaya başladık. Bizim astığımız ilanı gören emlakçılar bizi arıyor. ‘Biz kiraya verebilir miyiz?’ diye soruyor. Ben de ‘eğer bulabiliyorsanız, verin ama binada ‘emlakçıdan kiralık’ diye ilan astırmam’ diyorum. Bu yana kadar arayan çok emlakçı oldu ama kimse kiracı bulamadı. Ben buldum ve kiraya verdim. Tabi hem evin konumu hem de kira ücreti de bu süreçte kiraya verip vermemesini belirliyor. Benim gördüğüm kadarıyla kentin her yerinde artık ‘sahibinden kiralık’ evler var. Sahibinden kiralıklar ilanları çok arttı yani. Bunun oranı hemen hemen yüzde 90 olduğu düşünüyorum” şeklinde anlattı.
“Ben emlakçıyı güvenilir bulamadığım için sahibinden veriyorum”
İsmini belirtmek istemeyen diğer bir ev sahibi ise, ilan astıktan sonra birçok emlakçının aramasına rağmen hem hızlı kiraya vermesi hem de güvenilir bulamadığı için henüz kiralayamadığı dile getirdi. Ev sahibi vatandaş, “Ben yatırım amacıyla evimi yeni satın aldım. Ancak satın aldıktan sonra henüz kiraya veremedim. Aslında bakmaya gelenler çok oldu, ancak güvenilir olacağı düşünemedim. Emlakçılar arıyor, izin istiyor. Ancak ben asla emlakçıya vermeyeceğim. Çünkü geçmişte yaşadığım kötü hatıralar beni bu karar almama mecbur bıraktı. Emlakçının verdiği kiracının yasa dışı işlerinden tutarak fuhuş bile yaptığı gördüm. Dolaysıyla kendim ilan bastırıp gerekli yerellere astım. Gelen kiracıyı de kendim kontrol edilip güvenilir haldeyse kiraya vereceğim. Zaman alsa da umarım beklediğim kiracıyı bulurum” diye konuştu.

“Ev sahipleri de haklı”
Öte yandan emlakçılardan daha çok sahibinden kiralama arttığı belirterek, Eskişehir Emlak Komisyoncular Odası Başkanı Gazi Çelik, içinde bulunduğumuz dönem dolayısıyla sahibinden kiralayan ev sahiplerini de hak verdiğini anlattı. Başkan Çelik, “Genellikle Eskişehir’de kiraya ev verme oranı diğer şehirlerden fazla. Bunun da sebebi üniversite öğrencilerin çok olmasıdır. Ama bu dönem pandemi dolayısıyla üniversitelerin açılmaması, yüzlerce evin boş kalmasına sebep oldu. Bu durumda ev sahipleri evlerini biran önce kiraya vermek için çabalıyorlar. Tabi meslektaşlarımıza gelenler de oluyor, ama bu süreçte daha çok sahibinden kiraladığı görüyoruz. Ev sahipleri de kışın gelmesiyle birlikte bir telaşa kapıldılar. Çünkü kış geldiği için artık dairelerin yakıt giderleri başladı. Daha önce kiraya vermemekten en azından zarar edemezse de artık zarar ediyor. Bu nedenle şimdi telaşe kapılarak otobüs duraklarına, merkezi yerine, dükkânlarına, evlerine, mahalle köşelerine ilan asıyorlar. Onlar da haklı tabi, çünkü kışın harcamaları kendilerinden yapmaması için ellerinden geleni yapacaktır. Diğer yandan vatandaşlar da emlakçılardan kiralamak yerine mantıklı olarak sahibinden kiralamayı tercih ediyorlar” diye ifade etti.
Sahibinden kiralarken de dikkat
Başkan Çelik, sahibinden ev satın alma veya kiralarken dikkat edilmesi noktalarına da değindi. Çelik, “Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ev satın alma veya kiralama olaylarında dolandırıcılık da söz konusu oldu. Ayrıca pandemi döneminde vatandaşlar her şey internetten halletmek ister. Bu durumda yıllardır bıraktırmış olduğunuz parayı birine vermeden önce gerekli evraklarını kontrol edin. Sormadan, araştırmadan, hareket etmek alıcıların zararına olur. Bu nedenle de bu işi yapan gayrimenkullere başvurmakta fayda var diye düşünüyorum. Gayrimenkullerden alırken de onların ofislerine gitmeniz, belgelerini kontrol etmeniz, gerektiği zaman bize gelerek bu kişi hakkında bilgi almakta fayda var. Evi kiralarken de aynı şekilde evin tapusunu görmek, ev gerçekten bu kişinin üzerine olduğu konusunda emin olmak gerekiyor. Yoksa size sahte bir anahtar verdikten sonra paralarınızı alıp kaçanlar olabiliyor” diye uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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