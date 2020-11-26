Eskişehir´de, kumar oynarken yakalanan 28 kişiye 112 bin 500 lira ceza

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ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR´de, polis ekiplerince iş yerinde kumar oynarken yakalanan 28 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 122 bin 500 lira ceza kesildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi´ndeki iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. İş yerine baskın yapan polis ekipleri, 28 kişiyi kurulan masalarda kumar oynarken yakaladı. Kimlik tespiti yapılan 28 kişiye, kumar oynadıkları ve koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 122 bin 500 lira ceza kesildi. İş yeri ise mühürlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2020-11-26 15:43:59



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