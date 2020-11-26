Tepebaşı okul öncesi eğitimleri çevrimiçi ortama taşıdı

Tepebaşı Belediyesi, çocuklar için her yıl düzenlediği okul öncesi eğitimlerini bu sene Korona virüs dolayısıyla online olarak gerçekleştiriyor. Okul öncesi eğitimleri, belediyenin sosyal medya hesabından izlenebiliyor.
Tepebaşı Belediyesi, çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği eğitimlerine devam ediyor. Eğitim çalışmaları bu yıl Korona virüs önlemleri çerçevesinde sanal ortamda gerçekleştiriliyor. Sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan eğitimler arasında 34 yaşındaki çocuklar için oyun grubu, 6 yaş üzeri çocuklar için sihirli deneyler ve resim, 7 yaş üzeri çocuklar için satranç ile jimnastik ve yoga yer alıyor. Videolarda uzman eğitmenler tarafından çocukların beceri ve zeka gelişimine katkı sağlayacak metotlar eşliğinde içerikler sunuluyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.