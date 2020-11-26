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Başkan Kurt, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin toplantısına katıldı

İHA

Başkan Kurt, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin toplantısına katıldı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına katıldı. Çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıda Başkan Kurt’un yanı sıra Tepebaşı Belediyesi ve CEİD Proje Direktörü Ülker Şener yer aldı.
Toplantıda Proje Direktörü Ülker Şener, proje hakkında katılımcılara bilgi verdi. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği olarak 20172019 yılları arasında “Türkiye’de Katılımcı Demokrasi’nin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin İzlenmesi Projesi”ni uyguladıklarını anlatan Şener, proje kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Trabzon’un da aralarında bulunduğu 7 ilde çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Bu illerde yerel yönetimler, kamu kurumları ve demokratik kitle örgütler ile birlikte çalıştıklarını belirten Şener, proje kapsamında kadına yönelik şiddet, eğitim, istihdam, sağlık, karar mekanizmalarına katılım, medya, kentsel hizmetler, insan/kadın ticareti, spor ve din hizmetleri alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin mevcut durumunun ortaya konulduğunu söyledi. Bu alanlarda izleme göstergelerinin de oluşturulduğunu vurgulayan Şener, söz konusu bu 7 ilde hak temelli eğitimlerin de verildiğini söyledi.
Proje kapsamında gerçekleştirilen bir diğer faaliyetin ise Taslak Yerel Eşitlik İzleme Planlarının oluşturulması olduğunu dile getiren Şener, “Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi, başarılı bir biçimde uygulanması ve iyi sonuçlar elde edilebilmesi için 3 yıl daha uzatıldı. Bu projenin ikinci fazında Eskişehir’de sizlere çalışmayı arzu ediyoruz” dedi.
Ülker Şener’e duyarlılığı için teşekkür eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin böyle bir çalışmada severek yer alacağını söyledi. Bu tür çalışmaların sayısının artırılması gerektiğini kaydeden Başkan Kurt, “Genç bir belediye olan Odunpazarı Belediyesi, yaptığı her hizmette sosyal belediyecilik anlayışını benimsemektedir. Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak da toplum tarafından göz ardı edilen, ikinci plana atılan kadınlar için çalışmalar yapıyoruz. Odunpazarı Belediyesi’nin yönetimine geldiğimiz 30 Mart 2014 tarihinden itibaren ‘Kadınları, çocukları ile mutlu bir Odunpazarı’ hedefi ile çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.

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