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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıcakaya lavanta kokacak

İHA

Sarıcakaya lavanta kokacak

Sarıcakaya Belediyesi, Kaymakamlık ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nün ortak yürüttüğü proje kapsamında 40 dönümlük arazi üzerine lavanta fidesi ekimi yapıldı.
Sarıcakaya Belediyesi, Kaymakamlık ve İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Dağküplü Mahallesi’nde 40 dönümlük arazi üzerine 28 Bin kök lavanta toprakla buluşturuldu. Mahalle girişinde yer alan Kozlu mevkiindeki alana ekilen lavanta fideleri bölgenin çehresini değiştirecek.
Fide ekim etkinliğine katılan Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, lavantanın Sarıcakaya’da ilk kez ekimi yapıldığını söyledi. Çam, ekilen lavantalardan önümüzdeki yıllarda ekonomik kazançta elde edileceğini belirterek “İleriki zamanda ekipman temini ile lavantadan elde edeceğimiz yağdanlık ile ekonomik kazanç elde etmeyi düşünüyoruz. Toplamda 40 dönüm arazi üzerine 28 bin fide dikimini yaparak işlemlerimizi bitirdik ve toprakla buluşturduk. Ardından damlama sulama sistemlerimizi çekeceğiz. İnşallah önümüzdeki yıllar içerisinde Dağküplü Mahallemize girişte bir görsel şölen, renk cümbüşü ve ambiyans meydana gelecek. İlçemizi ziyaret edecek turistlerimiz içinde bu alanda yürüyüş yapabilecekleri ve fotoğraf çektirebilecekleri alanlar oluşturduk” dedi.
Lavanta Fidesi ekim etkinliğine ayrıca, İlçe Tarım Müdürü Haydar İpek, Sarıcakaya Belediyesi Gençlik Meclisi üyesi gençler ve mahalle sakinleri katıldı.

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