150 yıllık taş değirmeninde 'muhacir kaya biberi' öğütüyorlar Az bilinen muhacir kaya biberinin tarifi Şaziye Akduman; "Dedelerimizden kalma taş değirmenimizle biberimizi öğütüyoruz" Hatice Çabuk; "Sağlığımız için biberimizi bütün yiyeceklerimizde kullanıyoruz"

Frig Vadisi’nde tarihle iç içe yaşayan Şaziye Akduman ve Hatice Çabuk, dedelerinden kalma 150 yıllık taş değirmeninde muhacir kaya biberi öğütüyor.

Yıllar önce Bulgaristan’ın Şumnu kentinden Türkiye’ye göçen Şaziye Akman ve Hatice Çabuk’un aileleri Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Çukurca Mahallesine yerleşmiş. Burada büyüyüp çoluk çocuğa karışan iki ev hanımı atalarından kalma örf ve adetleri yaşatmaya çalışıyor. Tam 150 yıllık taş değirmeni ile muhacir kaya biberi öğüten ev hanımları toz haline gelen biberin kilogramını 50 liradan satıyor. Saatlerce öğütüldükten sonra hazır hale gelen biberin içerisinde; nohut, mısır, çekirdek, kekik ve papatya gibi faydalı bitkiler bulunuyor.



"Muhacir kaya biberinin tarifi"

Konuyla ilgili konuşan 3 çocuk annesi Şaziye Akduman, muhacir kaya biberinin hazırlanmasının zor ve meşakkatli bir iş olduğunu söyledi. 58 yaşındaki Akduman, "Öncelikle biberlerimizi dizip kurutuyoruz. Değirmende öğüteceğimiz zaman biberlerimizi tek tek silip tekrar kurutuyoruz. Biberler iyice kuruduktan sonra poşetleyip eziyoruz. Ondan sonra ezdiğimiz biberlere; nohut, mısır, kabak çekirdeği, biber otu, kekik ve maydanoz ekliyoruz. Dedelerimizden kalma taş değirmenimiz var. Karışımımızı taşlar yardımıyla öğütüyoruz" diye konuştu.



"Sağlığımız için bütün yiyeceklerimizde kullanıyoruz"

Fazla kimse tarafından bilinmeyen muhacir kaya biberinin çok faydalı olduğunu aktaran 51 yaşındaki 2 çocuk annesi Hatice Çabuk ise, "Muhacir kaya biberi her şeye iyi gelir. Mesela eşim grip olduğunda muhacir biberimizi yer. Sağlığımız için bütün yiyeceklerimizde kullanıyoruz. Kendimiz ürettiğimiz için içerisinde katkı maddesi yok" ifadelerini kullandı.

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