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Genital PRP ile cinsel hayatınız yenilenebilir Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emine Elmas Etiz: "PRP’de “Kişiden kan alınıp santrifüj denilen cihazlarda uygun devir ve sürede döndürülerek trombositten zengin plazma elde edilir"

İHA

Genital PRP ile cinsel hayatınız yenilenebilir Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emine Elmas Etiz: "PRP’de “Kişiden kan alınıp santrifüj denilen cihazlarda uygun devir ve sürede döndürülerek trombositten zengin plazma elde edilir"

Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emine Elmas Etiz, genital bölgede PRP (Trombositten Zengin Plazma) uygulamaları hakkında bilgilendirdi.
PRP’nin tıbbın birçok alanında uzun süredir uygulandığını aktaran Etiz, “Bunlar; menisküs tedavileri, spor yaralanmaları, yanık tedavileri, osteoartrit (kireçlenme) tedavileri diş ve çene problemlerinin tedavilerinde, cilt gençleştirme, lokalizi saç dökülmeleri gibi endikasyonlardır” dedi.
Jinekolojide kozmetik amaçlı PRP uygulamalarının son yıllarda ilgi görmeye başladığını belirten Op. Dr. Etiz, “PRP’nin genital bölgeye uygulanma alanları da giderek artmaktadır” diye konuştu.
CİNSEL İLİŞKİDE HAZZI ARTTIRMA, İDRAR KAÇIRMA SORUNLARINDA PRP
Genital PRP’nin en sık olarak kadınlarda cinsel ilişki sırasında ağrı, cinsel ilişkide hazzı arttırma, orgazm olamama gibi problemlerde kullanıldığını belirten Etiz, “Ayrıca gülme, hapşırma gibi karın içi basıncın artmasıyla oluşan idrar kaçırma sorunlarında da PRP destek tedavi olarak iyi sonuçlar vermektedir. Genital PRP dış genital bölgenin daha sıkı ve dolgun görünmesini sağlamaktadır. Vajinal kuruluk tedavisinde de son yıllarda uygulamalar artmıştır. Dış genital bölge ağrılarında da PRP etkilidir. Doğum sonrası, epizyotomi skarlarının düzeltilmesine, ameliyatsız çözüm sağlar” ifadelerini kullandı.
KOLAJEN ÜRETİMİNİ ARTTIRIYOR
PRP’de “Kişiden kan alınıp santrifüj denilen cihazlarda uygun devir ve sürede döndürülerek trombositten zengin plazma elde edilir. PRP, Kanın pıhtılaşma hücrelerinden (trombosit veya platelet) yoğun olan plazma kısmının enjeksiyonu olarak bilinmektedir” sözleri ile açıklayan Op. Dr. Etiz, şunları söyledi: “Genital bölgeye yapılan PRP’nin spesifik ismi Genital PRP’dir. Bu plazma dokuya verildiğinde trombositler patlamakta ve içlerinden ‘growthfaktör’ adı verilen Büyüme Faktörleri ortaya çıkmaktadır. Büyüme Faktörleri de bağ dokusunun artışını hızlandırmaktadır. Daha anlaşılır ifade ile kolajen sentezini arttırmaktadır. Böylelikle doku daha sağlıklı ve daha güçlü bir hale gelmektedir.”
YAN ETKİSİ YOK
PRP uygulamasının son derece kolay olduğunu ifade eden Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emine Elmas Etiz, “PRP öncesinde uygulanacak bölgeye lokal kremler uygulanarak işlem yapılır. İşlemden sonra herhangi bir kısıtlamaya ihtiyaç duyulmaz. Kişinin kendi kanı ile işlem yapıldığı için yan etkisi yoktur” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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