Otomobilden içki satışı yapan 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı

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ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de kovolamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada 31 şişe içki ve pos cihazı ele geçirildi. Araçtaki 2 şüphelinin otomobilden içki satışı yaptıkları ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi´nde şüpheli otomobildekilere durması yönünde ihtarda bulundu. İçerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil kovalamaca sonucu durduruldu. Araçta yapılan aramada 31 şişe içki ile pos cihazı ele geçirildi. Otomobilden alkol satışı yaptığı öne sürülen Musa B. ile Ali Osman Ö. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-11-27 11:26:06



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