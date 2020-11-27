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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dereceyle mezun olan öğrenciler başarı belgelerini düzenlenen törenle aldı

İHA

Dereceyle mezun olan öğrenciler başarı belgelerini düzenlenen törenle aldı

Anadolu Üniversitesi 20192020 EğitimÖğretim yılında dereceyle mezun olan öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’dan başarı belgelerini aldı.
Anadolu Üniversitesi Senato Salonu’nda gerçekleştirilen törene; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. İbrahim Kaya ve Prof. Dr. Fatih Temizel, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferhan Odabaşı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Mehmet Başar katıldı. 20192020 Akademik Yılı’nda not ortalamalarına göre Eğitim Fakültesi mezunu Büşra Köksal okul birincisi olarak mezun olurken, İİBF mezunu Kani Ekinci ve Edebiyat Fakültesi mezunu Serhat İşgüder ikinci, Eğitim Fakültesi mezunu Kübra Zeynep Türkmen ise okul üçüncüsü olarak Anadolu Üniversitesinden mezun oldu.
“Anadolu Üniversitesi bayrağını daha ileriye taşıyacak olan mezunlarımızla gurur duyuyoruz”
Anadolu Üniversitesi Senato Odası’nda gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, üniversiteden dereceyle mezun olan öğrencileri kutladığını belirtti. Anadolu Üniversitesi bayrağını daha ileriye taşıyacak olan mezunlarıyla gurur duyduğunu ifade eden Rektör Erdal sözlerine şöyle devam etti:
“Başarılarınızın iş hayatında da devamını diliyorum. Mezuniyet törenleri her zaman coşkuyla geçen, güzel anılar biriktirdiğimiz törenlerdir. 29 yıllık akademik hayatım boyunca mümkün olduğunca her mezuniyete katıldım ve binlerce öğrencim mezun oldu. Her mezuniyet töreninde kendi çocuklarım mezun oluyormuş gibi heyecan duyarım. Diğer öğrencilerimizle beraber mezuniyet töreninde bir araya gelemesek de bugün burada bulunan sizler diğer arkadaşlarınızı da temsil ediyorsunuz. Bu kötü günleri elbirliği ile geride bırakacağız. Sizin gururunuzu bizlerde yaşıyoruz. Anadolu Üniversitesi mezun ailesine hoş geldiniz, öğrenci olmak başka bir şey ama Anadolu Üniversitesi ailesinde mezun olarak yer almak bambaşka bir sorumluluk. Bundan sonra eminim ki Anadolu Üniversitesi bayrağını başarıyla taşıyacaksınız. Bugün mezun olan öğrencilerimizin ailelerini tebrik ediyorum. Anadolu Üniversitesi her zaman arkanızda kapılarımız sizlere ve tüm mezunlarımıza daima sonuna kadar açık.”
“Öğrencilerimizi çok seviyoruz, onların da öğretmenlik yaşamlarında yetiştirdikleri çocukları çok seveceklerinden eminim”
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferhan Odabaşı ise törende şunları söyledi: “Bugün mezun olan öğrencilerim kadar ben de heyecanlıyım. Öğrencilikte bu tür anılar unutulmaz, daha güzel başarılar elde etmelerini diliyorum. Pandemi döneminde eksikliğini hissettiğimiz ilköğretim ve okul öncesi öğretmenliği öğrencilerimizin bu başarıyı elde etmesi Eğitim Fakültesini ayrı bir şekilde gururlandırdı. Öğrencilerimizi çok seviyoruz, onların da öğretmenlik yaşamlarında yetiştirdikleri çocukları çok seveceklerinden eminim. Yolunuz açık olsun.”
“Kani Ekinci bizlere öğrenmenin yaşı olmadığını gösterdi”
Mezun olan öğrencilerini kutlayarak konuşmasına başlayan İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Başar, mezun öğrenciler hakkında şunları söyledi: “Mezunumuz Kani Ekinci’yi ve tüm mezunlarımızı tebrik ediyorum, başarılı öğrencimiz Kani Ekinci öğrenmenin yaşı olmadığını bugün bizlere gösterdi. Açıköğretim Sistemi’nden İİBF’ye yatay geçiş yapmış ve örgün eğitim sürecini oldukça yüksek bir derece ile tamamlamış. Mezun olan tüm öğrencilerimizi kutluyorum, içimiz biraz buruk. Bu yıl pandemi nedeniyle toplu bir şekilde mezuniyet töreni yapamadık, umarım bir an önce bu zamanları geride bırakıp eskiden olduğu gibi coşku ile mezuniyet törenlerimizi gerçekleştiririz.”
“Bu törenle bizleri buluşturduğunuz için Anadolu Üniversitesine tekrar çok teşekkür ediyorum”
Anadolu Üniversitesi 20192020 Akademik Yılı okul birincisi olarak tamamlayan, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı mezunu Büşra Köksal mezuniyetine dair duygu ve düşüncelerini şöyle aktardı: “Pandemi sürecinde içimizde ukde olarak kalan mezuniyet sevincini burada bizlere yaşattığı için Anadolu Üniversitesine teşekkür ediyorum. Yaşadığım şehirde hayalini kurduğum Üniversiteyi başarıyla bitirmek beni çok mutlu etti. Öğrenim hayatımdan sonra aileme bu gururu yaşatıyor olmanın verdiği ayrı bir sevinç var üzerimde. İyi ki Anadolu Üniversiteliyim diyorum. Olanakları ve yaptığı çalışmalarıyla öğrencilerini her alanda desteklediği için teşekkür ediyorum, çok mutluyum. Eğitim hayatım boyunca arkamda dimdik duran ve kararlarımda beni hep destekleyen aileme çok teşekkür ediyorum. Bugün, bu törenle bizleri buluşturduğunuz için Anadolu Üniversitesine tekrar çok teşekkür ediyorum. Benimle birlikte dereceye giren arkadaşlarımı da kutluyorum. Mezuniyetimiz bir son değildir, her son bir başlangıçtır. Umarım daha güzel başarılara imza atacağız.”
İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunu Kani Ekinci ise şunları söyledi: “Böyle bir töreni ilkokulda sürprizli bir şekilde yaşamıştım. Daha sonrasında da öğrenim hayatım boyunca bu tür törenlerle mezun oldum. Yine benzer bir şekilde mezun olduğum İstanbul Teknik Üniversitesinde de böyle bir törene katılmıştım. Bugün, bu tören çok daha anlamlı bir hale geldi. Son derece heyecanlıyım, kızım doğduğunda kucağıma aldığımda yaşadığım duygunun bir benzerini yaşıyorum. Anadolu Üniversiteli ve İİBF’li olmak çok güzel. Burada çok şey öğrendim, her sınav ve her ders benim için çok önemliydi. Mühendislik ve sosyal bilimleri bir araya getirmek iş yaşantısında çok önemli. Mühendislik okurken hukuk ve psikoloji görmüyorsunuz. Ben de cesaret edip ilk önce Açıköğretim Fakültesinde okumaya başladım daha sonrasında yatay geçiş ile örgün öğretime geçtim. Korkarak geldiğim fakültemde yadırganacağımı düşündüm; aksine herkes beni kucakladı. Bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Anadolu Üniversiteli olduğum için çok mutluyum.”
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı mezunu Kübra Zeynep Türkmen de mezuniyetlerinin Covid19 pandemisine denk geldiği için buruk hissettiğini belirtti. Türkmen, “Okulumu başarı ile tamamladığım için çok mutluyum. Umuyorum ki iş hayatım da okul hayatım gibi başarılarla geçer. Öğrenim hayatım boyunca bana destek olan aileme, hocalarıma ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Gönül isterdi ki mezuniyetimizi tüm arkadaşlarımızla hep beraber sevinçle kutlasaydık. Umarım bu pandemi süreci bir an önce biter, tüm hastalar şifa bulur ve bundan sonraki mezuniyetler de eski coşkusuyla kutlanır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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