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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kampanya sonrası 20 yaşındaki engelliye tekerlekli sandalye yardımı

İHA

Kampanya sonrası 20 yaşındaki engelliye tekerlekli sandalye yardımı

Eskişehir Zemzemiye Köyü Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği; Mavi Kapak Toplama ve Dönüşüm kampanyasından 20 yaşındaki engelli Tolga Akkaya’ya tekerlekli sandalye yardımı yaptı.
Her daim engelli vatandaşların yanında olacaklarını belirten Dernek Başkanı Mustafa Ersoy konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Dernek olarak ‘engelleri birlikte kaldıralım’ adı altında başlattığımız Mavi Kapak Toplama ve Dönüşüm kampanyasında üyelerimizin destek ve cabalarıyla başarılı sonuçlar aldık. Kampanya sonucunda; Eskişehir’de Tepebaşı bölgesinde bulunan ve Şirintepe mahallesinde ikamet eden 20 yaşında konuşma ve hareket engelli Tolga Akkaya’ya tekerli sandalye alarak bağış da ve yardımda bulunarak teslim ettik. Tekerlekli sandalyeye kavuşan engelli Tolga Akkaya’nın sevinci ve mutluluğunu birlikte paylaştık ve çok mutlu oldu. Yönetim kurulu üyelerimiz: Mehmet Yılmaz, Hasan Çürük, Yavuz Ayaş, Hüseyin Bıçakcı, Enver Kırıkcı, Ömer Topkaya'nın katılımıyla; engelli Tolga Akkaya’ya tekerlekli sandalyeyi teslim ettik. İlerleyen günlerde de engellilere yardımlarımız devam edecektir’’ dedi.

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