Polisten kaçamayan şüpheliler suç makinası çıktı

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Eskişehir'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheli suç makinası çıktı.

Şehir merkezinde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Polisleri fark ederek kaçmaya başlayan şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Araç içinde bulunan şüphelilerden hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Erhan Y. ile 4 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Haydar Y. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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