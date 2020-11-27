Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi’nden online temel oyunculuk atölyesi

Odunpazarı Belediyesi, Gençlik Merkezleri’nde düzenlediği atölye çalışmalarına Korona virüs salgını nedeniyle online ortamda devam ediyor. Çeşitli branşlarda gerçekleştirilen atölyeler ile gençlerin kişisel eğitim çalışmalarından ve sosyal hayattan uzaklaşmaları önleniyor.

Odunpazarı Belediyesi’nin, gençlerin hayatın her alanında aktif olarak yer alabilmesi, kendi projelerini gerçekleştirebilmeleri ve kişisel gelişimlerine destek olabilmek açtığı gençlik merkezleri, çalışmalarına devam ediyor. Korona virüs kısıtlamaları nedeni ile çalışmalarına online ortamda devam Odunpazarı Belediyesi Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi, son olarak temel oyunculuk atölyesi düzenledi.

Online olarak gerçekleşen temel oyunculuk atölyesinde; diksiyon, ses, nefes, mimik ve rol gibi pek çok kavram üzerinde çalışılıyor. Bunların yanı sıra doğaçlama, tiyatro tarihi gibi konuların da işlendiği atölyede katılımcılar; farkındalık, özgüven, kendini tanıma ve tanıtma egzersizleri, sözlü ve sözsüz iletişim gibi konularda da kendini geliştirme fırsatı buluyor.

Söz konusu atölyelere mevcut öğrencilerin katılabildiğini belirten yetkililer, günlük atölyelerin de gerçekleştirileceğini söyledi. Yeni atölyelerin de oluşturulacağını belirten yetkililer, vatandaşların atölye çalışmaları ile ilgili gelişmeleri, Odunpazarı Belediyesi’nin ve gençlik merkezlerinin sosyal medya hesaplarından takip edebileceğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.