Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısındaki artış sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 296 bin 547’ye ulaştı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, Ekim 2020 ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 830 adet artarak 296 bin 547’ye ulaştı.

Eskişehir’deki taşıtların 173 bin 270 adeti otomobil, 47 bin 229 adeti kamyonet, 33 bin 548’i motosiklet, 24 bin 426 adeti traktör, 10 bin 792 adeti kamyon, 3 bin 932 adeti minibüs, 2 bin 627 adeti otobüs, 723 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 23 milyon 965 bin 229'a ulaştı.

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