Rektör Erdal, Gençlik ve Spor Bakanını ziyaret etti

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’nun makamında gerçekleşen ziyarette Anadolu Üniversitesi Rektörü Erdal’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel de yer aldı. Ziyaret kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığının, Anadolu Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirdiği çevrimiçi Antrenör Temel Eğitimi programı ve gerçekleştirilmesi planlanan yeni eğitim programları ele alınırken Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesinin mevcut spor tesislerinin durumu ve yapılması planlanan yenileme çalışmaları hakkında da Bakan Kasapoğlu’na bilgi verdi.

Bakan Kasapoğlu, yeni antrenörlük eğitim programının 'temel eğitimlerinin' pandemi sürecinde Anadolu Üniversitesi iş birliğinde uzaktan eğitim yöntemi ile başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek, programın, gençler, milli sporcular ve tüm sporseverler için yeni bir fırsat sunduğunun altını çizdi. Anadolu Üniversitesinin uzaktan eğitim alanında öncü ve çok köklü bir kurum olmanın yanı sıra ülkemiz sporuna 40 yılı aşkın bir süredir önemli hizmetler sunduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, Rektör Prof. Dr. Erdal’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.